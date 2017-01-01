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Fotoğraf yarışması ödülleri verildi



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Oltu'da Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen liseler arası fotoğraf yarışmasının kazananları ödüllerine kavuştu.

Kaymakamlık binası Bayrak Salonunda düzenlenen ödül törenine; Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Genel Başkanı Hikmet Şahin, Başkan Yardımcısı Emrah Ceylan, dereceye giren okulların idarecileri ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

En iyi 10 fotoğrafın sergilendiği Bayrak Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, "Bir insanda olması gereken en önemli duygu merhamet duygusudur. Sanatla uğraşan herkeste merhamet duygusu gelişmiştir. Fotoğrafçılıkta diğer sanatlar gibi aşırı yeteneğe ihtiyacı yoktur. Zamanla geliştirilebilir. Fotoğraflarınıza insana yer verin ve duyguları yansıtan fotoğraflar çekin" diye konuştu.

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Genel Başkanı Hikmet Şahin ise, "Bu yıl, bu yarışmamızın ikincisini düzenliyoruz ve görüyoruz ki gençlerimiz fotoğraf çekmeyi artık daha çok sevdi. Çünkü geçen yıl ki katılımla bu yılın katılımı arasında iki kat fark oluştu. Yarışmamıza katılım gösteren tüm öğrencilerime teşekkür ederken, dereceye giren öğrenci kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Sayın Kaymakamımız Şenol Turan'a ve basın temsilcisi arkadaşlarımıza da yarışmamıza sundukları katkılar için teşekkür ederim" dedi.

Konuşmalarının ardından Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Genel Başkanı Hikmet Şahin seçici kurul başkanı Kaymakam Şenol Turan ve kurul üyeleri Dursun Murat Aydın, Murat Yıldız ve Erkan Erdoğan'a birer plaket verdi.

Dereceye giren öğrenciler ise ödüllerini Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın elinden aldı. Bu arada dereceye giren en iyi 10 fotoğrafın, bir süre Kaymakamlık Bayrak Salonunda sergileneceği belirtildi.

(DMA-AT-Y)



03.04.2017 17:41:16 TSI

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