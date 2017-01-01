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Belediye Başkanı Demirkol 'evet' çalışmalarını sürdürüyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:34
Belediye Başkanı Demirkol 'evet' çalışmalarını sürdürüyor
Belediye Başkanı Demirkol 'evet' çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 16 Nisanda yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi halk oylamasıyla ilgili destek çalışmalarını sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşlarının evet standını ve Kamberiye Mahallesi esnafını ziyaret eden Başkan Demirkol, 16 Nisanda yapılacak referandumun önemini anlattı.
Başkan Fevzi Demirkol, 15 sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa kurduğu evet standının açılışına katıldı. AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve belediye meclis üyeleri, AK Parti teşkilat üyeleri ile kuruluş temsilcilerinin yer aldığı açılışta konuşan Başkan Fevzi Demirkol, STK'lara yaptıkları birliktelikten dolayı teşekkür etti. Başkan Demirkol, "15 kuruluşun birlikteliği bizler için çok önemli. Sizler gençleriniz, bizim geleceğimizsiniz. O bakımdan bizim için önemlisiniz. Milletimizin istikbali aynı şekilde sizlere bağlı o bakımdan sizler bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Bu birliktelik çok çok önemli, her biriniz okyanusta birleşmeye arzulu birer nehir gibisiniz. O büyük okyanusta hepiniz aynı hedefe doğru devletin ebet müddet devamı için, ilahi kelimetullah için mücadele ediyorsunuz. Allah mücadelenizi, gayretinizi daim etsin. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.
Bölgede yaşanan gelişmelere de değinerek, 16 Nisanda evet oyu verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Demirkol, " Ülkemiz ve bu bölgede etkili güçlerin yapmış olduğu oyunlar nedeniyle; bölgemizde sıcak gelişmeler var. Arap baharı diye başlattıkları Müslümanı Müslümana öldürttükleri, devletleri devletlere düşman ettirdikleri bir coğrafyada yaşıyoruz. O bakımdan 16 Nisan'da sizin oyunuza sunulacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle ilgili halk oylaması çok önemli. Devletin hızlı karar alma kabiliyetini geliştireceksiniz" dedi.
Kamberiye esnafından evet için destek istedi
Başkan Fevzi Demirkol, açılışın ardından Kamberiye Mahallesini ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla görüşerek Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini anlatan Başkan Demirkol, vatandaşlardan 16 Nisandaki referandum için evet desteği istedi.
(Şİ-OE-Y)

03.04.2017 17:41:24 TSI
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