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GSO Mesleki Eğitim Merkezinde eğitimler 10 nisan'da başlıyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:35
GSO Mesleki Eğitim Merkezinde eğitimler 10 nisan'da başlıyor
GSO Mesleki Eğitim Merkezinde eğitimler 10 nisan'da başlıyor
- Teorik ve Pratik olarak verilecek eğitimler sonrasında belgelerini alan kursiyerler doğrudan sanayiye kazandırılacak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, sanayiye kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla,Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan ve ülkemizin en büyük ve donanımlı, GSO Mesleki Eğitim Merkezinde eğitimlere 10 Nisan'da başlanıyor.
İçerisinde tekstilden ahşap atölyesine kadar birçok atölyenin bulunduğu merkezdeki eğitimlere, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-UNDP işbirliğiyle, İŞKUR'a kayıtlı Suriyeli ve Türk vatandaşlar katılabilecek. Teorik ve pratik olarak verilecek eğitimler sonrasında belgelerini alan kursiyerler doğrudan sanayiye kazandırılacak.Eğitim Merkezinde 10 Nisan 2017 Pazartesi günü itibariyle kaynakçılık, temel tesviyecilik, tornacılık ve frezecilik, mobilya döşeme, inşaat duvarcısı, inşaat boyacısı, inşaat sıvacısı alanında eğitimler verilmeye başlanacak. Daha sonra sanayicilerden gelecek eğitim taleplerine göre eğitimler düzenlenecek. Eğitim merkezindeki eğitimlere katılmak isteyen ve başvuru yapmak isteyen kişilerin, en geç 6 Nisan 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Gaziantep Sanayi Odası 2. Kat Proje Planlama ve Eğitim dairesine gelerek başvuru formu doldurması gerekiyor.
GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü yaptığı açıklamada, nitelikli kalifiye elamanın ve mesleki eğitimin sanayiciler için olmazsa olmaz konulardan birisi olduğunu belirterek, "Sanayicilerden gelecek eğitim talepleri doğrultusunda eğitimlerin verileceği merkezimizde sanayide ihtiyaca uygun eğitimli personel yetiştirmeyi amaçlıyoruz dedi.
GSO olarak sanayiye nitelikli eleman yetiştirme yükümlülükleri bulunduğunu kaydeden Göncü, "Hedefimiz sanayiye nitelikli eleman kazandırmak. Ayrıca Gaziantep'e göçle gelen ve işsiz olanlara, meslek sahibi olmayan Suriyelilere de eğitim vererek sanayiye kazandıracağız" diye konuştu.
(SD-OE-Y)

03.04.2017 17:42:51 TSI
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