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Gönüllü itfaiyecilerden yangına hızlı müdahale



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Gönüllü İtfaiyecilik Projesi ile bir yangın vakrasına daha hızla müdahale edildi.

Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından Saray İlçesi Safaalan Mahallesi Sincap Evler muhitinde meydana gelen yangın 110 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Gelen ihbar üzerine Saray İtfaiye İstasyonu ve Safaalan Mahallesi Gönüllü İtfaiye İstasyonu olay yerine yönlendirildi. Safaalan Gönüllü İtfaiyecileri almış oldukları eğitim ve görev bilinci ile olay yerine dört dakika gibi kısa bir sürede ulaştı. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden altı kişilik gönüllü itfaiyeci ekibi, 15 dakikada olay yerinde olan Saray İtfaiye İstasyonu ekipleri gelene kadar yangını kontrol altına aldı.

Gönüllü itfaiyeciler tarafından kontrol altına alınan yangına, Saray İtfaiye İstasyonu ekipleri ile birlikte soğutma işlemleri uygulanarak tamamen söndürüldü. Gönüllü İtfaiyecilerin hızlı ve doğru müdahalesi ile ahşap ev tamamen yanmaktan kurtuldu.

(YG-MEF-Y)



03.04.2017 17:42:56 TSI

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