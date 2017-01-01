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Başkan Erkoç, özel çocuklarla çiçek dikti

- Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç:

- "Kentte yaşayan her bireyin yaşamını kolaylaştırmak için adım attık"



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi otizme dikkat çekmek adına düzenlediği etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, otizmli çocuklarla birlikte resim yaptı, çiçek dikti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü'nce Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda gerçekleştirilen programda otizmli çocuklar resim yaparak, çiçek dikti.

Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yaptıkları hizmetlerde engelli vatandaşları da düşünerek hareket ettiklerini söyledi. Başkan Erkoç, "Güzel şehrimiz Kahramanmaraş'ı engelli vatandaşlarımız için daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için projelerimizi engelli vatandaşlarımızın standartlarına uygun şekilde planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı Kahramanmaraş'ımızın ihtiyaçları ile sizlerin beklenti ve memnuniyetini ön planda tutarak sürdürüyoruz. Kentte yaşayan her bireyin, kent içindeki yaşamını kolaylaştırma anlamında adımlarımızı attık. Otizmli bireyler, tüm vatandaşlarımızın sahip olduğu haklara aynı şekilde sahip olmalıdır. Otizmli bireyler yeteneklerinin elverdiği ölçüde bağımsız yaşama, kolay ulaşılabilir eğitim alma, sosyal destek hizmetlerinden faydalanabilme, toplum içindeki tüm faaliyetlerden ve hizmetlerden ayrım görmeden eşit şekilde yararlanma; ayrıca sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılabilme ve hem fiziksel hem de ruhsal olarak suiistimallerden korunma amaçlı tüm haklara sahip olabilmelidir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşamsal refahını azami ölçüde kolaylaştırma amacıyla hem farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını, hem de tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Erkoç, "Bu bağlamda sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına Engelliler Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Bu arada, Engelli Merkezi yapabilmek adına da çalışmalarımız sürüyor. Bu merkezi yaptığımız zaman sizler biraz daha rahat nefes alabileceksiniz. Bazı zamanlar şahit olduğumuz konular oluyor. Engelli çocuğu olan ailelerimiz pek kolay bir şekilde misafirliğe veya akraba ziyaretlerine gidememekteler. Bunu ortadan kaldırmak ve özellikle de engelli çocuğu olan annelerimizin daha rahat nefes alabilmeleri adına bu hizmeti yapacağız. Orada yatılı kalma durumu da olabilecek. Engelli ailelerimiz bir yerlere gitmeleri gerektiği zaman bu engelli merkezimize çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakıp gidebilecekler. Bu projemizi SODES kapsamında yapmayı planlıyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Başkan Erkoç'un konuşmasının ardından otizmli çocuklarla birlikte çiçek dikimi yaptı.

Çiçek dikimi yapan otizmli çocuklar daha sonra canlı müzik eşliğinde resim yaparak gönüllerince eğlendi.

(OZR-Y)



03.04.2017 17:43:22 TSI

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