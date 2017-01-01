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Musluklardan güvenle su içebilecekler



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Karağaçlı Mahallesinin su kalitesini artırmak için kurduğu arıtma tesisi ile vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmelerini sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçede içme suyu kalitesini arttırmak amacıyla arıtma tesislerini hayata geçirmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesinin Karaağaç Mahallesinde içme suyu kalitesini arttırmak için kurduğu arsenik arıtma tesisini aktif hale getirdi. 105 metrekare alana kurulan tesiste ham ve arı su tankları, sodyum dozaj pompaları ve arıtım cihazları sayesinde saatte 65 metreküp su arıtılıyor.



"Tesisin kasabamıza çok faydası oldu"

Mahalle sakini Baki Adıyaman, "Bizim köyümüzde maalesef ki içme suyu çok kötüydü. Hiçbir arkadaşımız içme suyunu musluktan içemiyordu. Ekonomik gücü olanlar kendi evlerine arıtma cihazı aldı. Maddi gücü olmayanlar ise musluklardan akan suyu içmek zorundaydı. Kimi vatandaş da eski tabirle tulumbalardan içme suyunu temin ediyordu. Bu arıtma tesisinin kurulması tüm kasabaya çok büyük bir faydası oldu. Büyükşehir Belediyesinden, MASKİ Genel Müdürlüğünden, yetkililerden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

(SC-Y)



03.04.2017 17:44:34 TSI

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