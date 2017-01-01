CHP'li Erdem'den Yüksekova esnafına ziyaret
(Fotoğraflı)
Erkan Çapraz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Hakkari merkezdeki programının ardından CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve Yüksekova İlçe Başkanı Ali Baygüneş'le beraber ilçenin Cengiz Topel Caddesine gelen Erdem, cadde üzerindeki esnafları ziyaret etti. Esnaflarla tokalaşan Erdem, aynı zamanda caddeden geçen vatandaşlarla sohbet ederek 'hayır' oyu istedi.
Esnafların sorunlarını dinleyen Erdem ardından ilçeden ayrıldı.
(EÇ-MSA-SÜ-Y)
03.04.2017 17:46:24 TSI
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