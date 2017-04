YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük Belediye Meclisi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Belediye Meclisi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

6 gündem maddesi ile gerçekleştirilen toplantıda organ seçimlerinin yanı sıra Mart ayı içerisinde verdiği dilekçe ile kâtip üyelikten istifa eden MHP meclis üyesi Vedat Can'ın yerine yeni katip üye seçimi yapıldı. Toplantının ilk gündem maddesinde belediyenin 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi yapıldı. Meclis üyelerine dağıtılan faaliyet raporu ile ilgili kararın cuma günü yapılacak 2. bileşimde verileceği belirtildi. Ardından kâtip üyelikten istifa eden MHP meclis üyesi Vedat Can'ın yerine yeni katip üye seçimi yapıldı. MHP'den Evren Karadeniz ve AK Parti'den Sinan Urhal'ın aday olduğu katip üyeliği seçiminde yapılan her iki tur gizli oylamada da eşit oy çıkınca kur'a çekildi. Kur'a çekimi sonrasında AK Parti meclis üyesi Sinan Urhal katip üyeliğe seçildi.

Ardından encümen üyelerinin seçimi yapıldı. CHP grubu encümen üyeliği için aday göstermezken MHP, Evren Karadeniz ve Nizamettin Kırkan'ı, AK Parti ise Hüseyin Kösemen ve Kemal Turgut'u aday gösterdi. CHP aday çıkarmadığı katip üyelik ve encümen üyeliği seçimlerinde AK Parti'ye karşı MHP'nin adaylarını destekledi. Böyle olunca AK Parti ve MHP'nin adayları her iki oylama ve tekrarlarında da eşit oy aldı ve kur'a çekimi yapıldı. Yapılan kur'a çekiminde MHP'li Evren Karadeniz ile AK Parti'li Hüseyin Kösemen encümen üyeliğine seçildi. Devamında Plan ve Bütçe komisyonuna önerilen Hakan Karuk (MHP), Mehmet Doğan Tunç (AK Parti) ve Abdurrahman Kırgız (AK Parti) oy birliği ile seçildi. İmar komisyonuna ise yine parti gruplarınca önerilen AK Parti grubundan Ayhan Ersoy ve Mehmet Bal ile MHP grubundan ise Vedat Can oy birliği ile seçildi. Belediye Denetim komisyonu ile ilgili olarak meclis üyelerine bilgi verildi. Ardından İmar komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi yapıldı. Son olarak Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından verilen imar değişikliği ile ilgili iki gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile İmar komisyonuna sevk edildi.

