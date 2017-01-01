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HKÜ'den belediye personeline eğitim sertifikası

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:42
HKÜ'den belediye personeline eğitim sertifikası
HKÜ'den belediye personeline eğitim sertifikası

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Dulkadiroğlu Belediyesinin başlattığı proje kapsamında belediye personeline sertifikaları dağıtıldı.
Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi, Ar-Ge ve İnovasyon Süreçlerinin Oluşturulması" projesi kapsamında personel eğitimi tamamlandı. Proje kapsamında Dulkadiroğlu Belediyesi personeline sertifikalar dağıtıldı. Proje kapsamında, sertifika töreninden önce Kahramanmaraş'ta üç gün süren arama konferansı gerçekleştiren HKÜ, stratejik kararlarını gözden geçirerek yeniden tasarladı. Arama konferansından sonra iki kurum arasında uzun zamandır devam eden eğitim çalışmalarının sertifika töreni gerçekleştirildi. Yapılan eğitimlerde HKÜ ile Dulkadiroğlu Belediyesinin bölgesine daha kaliteli bir hizmet sunulmasının amaçlandığı belirtildi. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen sertifika programında konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, projenin verimli geçtiğini belediye olarak daha fazla tecrübeye ihtiyaç duyduklarını ve bu kapsamda da HKÜ ile işbirliği yaptıklarını belirti. Daha farklı ve özel projeler geliştirmek amacı ile HKÜ ile protokol imzaladıklarını hatırlatan Okay, "Üç ay önce başlayan bu süreçte yaklaşık 700 personelimiz Hasan Kalyoncu Üniversitesinden gelen öğretim görevlileri tarafından kendi alanlarında eğitime tabi tutuldu. Bunun yanı sıra bölgemizdeki eksikliklerin tespiti konusunda da Hasan Kalyoncu Üniversitesi özel bir çalışma yürütmektedir. Bu projeleri kısa sürede yapabilme adına özel bir gayretimiz söz konusudur. Ayrıca üniversitemizin ve bizlerin yapmış olduğu bu çalışmaların sonucunu vatandaşlarımıza yönelik yapmış olduğumuz çalışmaların anketinde de görmekteyiz. Kısa zamanda kıt imkanlarla hizmet etmeye çalışıyoruz. Tüm bunlara rağmen her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bunun için bilgi birikimine ihtiyacımız var. Bu birikimini de Hasan Kalyoncu Üniversitesi bizlere sağlamaktadır" dedi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise Dulakdiroğlu ilçesinin gelişmeye açık bir ilçe olduğunu dile getirdi. Dulkadiroğlu ilçesinin gelişime açık bir yönünün olduğunu anlatan Yılmaz, bu yönünü en iyi şekilde analiz eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanının projelerine ortak olduğunu projenin personel eğitimin yanı sıra Ar-Ge ve İnovasyon'u da kapsadığını, ilçenin gelişimi ve kalkınması için gereken tüm çalışmaları yapacaklarını aktardı.
(SD-Y)

03.04.2017 17:49:59 TSI
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