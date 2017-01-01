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Emre Ev, 15 Temmuz'u öğrencilere anlattı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:44
Emre Ev, 15 Temmuz'u öğrencilere anlattı
Emre Ev, 15 Temmuz'u öğrencilere anlattı
- Darbenin önlenmesinde kilit görev yapan Emre Ev, 15 Temmuz gecesini öğrencilerle paylaştı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İzmir'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığında er olarak vatani görevini yapan Emre Ev, komutanının emri ile darbenin önlenmesine karşı verdiği mücadeleyi öğrencilerle paylaştı.
15 Temmuz gecesi İzmir'de vatani görevini yapan Emre Ev, Albay Semih Okyar'ın emri ile tugaydaki bütün zırhlı araçların ve cephaneliklerin anahtarını toprağa gömmüştü. Yine komutanın emri ile tugayda bulunan yaklaşık 150 komando askeri alarak, tugay dışındaki ormanlık alana götürüp askerlerin geceyi burada geçirmelerini sağlamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'teki otelde suikast girişiminde bulunan ve ardından kaçan özel timin yakalanması için yapılan operasyonda da katılan Emre Ev, 15 Temmuz'da yaşadıklarını Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile paylaştı.
Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi. Düzenlenen programa 15 Temmuz darbe girişiminde İzmir'de vatani görevini yapan Er Emre Ev, konuşmacı olarak katıldı.
15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatan Emre Ev, "O gece komutanımın bana verdiği emirleri yerine getirdim. Önce tugaydaki bütün zırhlı ve diğer araçların anahtarlarını ve cephaneliklerin anahtarlarını toplayıp tugayda kimse görmeyecek şekilde toprağa gömüp sakladım. Ardından 150 komandoyu komutanımın emriyle tugayın arkasındaki dağda ormanlık alana götürdüm ve sabaha kadar burada bekledik" dedi.

"15 Temmuz ruhunu unutturmayacağım"
Ev şöyle konuştu: "Daha sonra sabaha karşı Cumhurbaşkanımıza saldırı olacağını duyduk. Marmaris'e en yakın birlikte bizim birliğimizdi. Bu operasyonu duyduktan sonra hemen birliklerimiz toplandı ve sonrasında hemen yola çıkarak Marmaris'e doğru yola çıktık. Bu operasyonda İzmir'den giden 400 kişilik bir ekibimiz vardı. O ekip tamamen bizim tugayımızdan giden ekipti ve bu ekibin içerisinde tek rütbesiz asker olarak bende dahil oldum. Bu benim için çok güzel onur kaynağı oldu. Çünkü bu hainleri yakalama görevine bizzat ben de dahil olmuş oldum. Bu hainlerin yakalama görevinde yer almaktan ziyade bunların nasıl bir insan olduklarını gördük. Biz Marmaris'e yola çıktığımızda 15 gün boyunca operasyonumuz sürdü. 7'nci gününde bu hainleri yakaladık. Hainlerin 4'üncüsünü ben yakaladım ve bununla da gurur duyuyorum. 8 gün boyunca hiç yorulmadık. Çünkü o hainleri yakalamak bizim görevimizdi. O hainleri yakalayarak, 248 tane şehidimizin acısını bu şekilde dindirmek istiyorduk. 15 Temmuz ruhunu yaşadığım boyunca unutturmayacağım. Çünkü benim amacım unutmamak, unutturmamak. O gece sokağa çıkan bizim için herkes kahramandı" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

03.04.2017 17:50:31 TSI
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