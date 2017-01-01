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2017 Yılı Genç Çiftçi Hibe Desteği başvuruları başlıyor



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Salih Söğüt, 2017 Yılı Genç Çiftçi Hibe Desteği başvurularının başladığını açıkladı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine Dair Tebliğin Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Söğüt, "Proje kapsamında 18-40 yaş aralığındaki genç çiftçilerimize mahallinde uygulayacakları bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapılacaktır. "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" başvuruları öncelikle, genç çiftçilerimiz tarafından internet ortamında Bakanlığımızca hazırlanan https://gencciftci.tarim.gov.tr adresine yapılacaktır. Gerekli belgelerle birlikte, İlçe Müdürlüklerimize başvurular 7 Nisan 2017 Cuma günü başlayacak olup, 5 Mayıs 2017 Cuma günü sona erecektir" diye belirtti.

Söğüt, açıklamasının devamında, "Proje ile ilgili daha ayrıntılı bilgi, Kütahya yolu üzerindeki tarım kampüsümüzde bulunan Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüz ile ilçe müdürlüklerimizden alınabilecektir" diye kaydettti.

(İHA-MET-Y)



03.04.2017 17:50:50 TSI

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