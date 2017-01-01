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Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan için gece-gündüz demeden çalışıyoruz"

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:44
Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan için gece-gündüz demeden çalışıyoruz"
Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan için gece-gündüz demeden çalışıyoruz"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda 19 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, 2016 yılında hayata geçirilen vizyon projelerini anlattı. Vizyon projelerini 'Çözüm, Proje ve Sosyal Odaklı' belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 116 mahallede farklı ihtiyaçlar bulunduğunun altını çizerek, beklentilere ve ihtiyaçlara göre farklı çözümler ürettiklerini söyledi.
Şırnak' da bir okula eğitim materyali ile ilgili Şubat ayı meclis toplantısında oybirliğiyle karar alınarak, yardımda bulunduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Okul yöneticileri desteğimizden dolayı bir teşekkür plaketi ve öğrencilerimizin eğitim materyaller için kullandıkları resimleri gönderdi. Öğrencilerimizin mutlu olması bizleri de mutlu etti. Bu durum mutluluğu, sevgiyi ve kardeşliği paylaşmak adına çok güzel. Çocuklarımızın mutluluğu bizleri gururlandı. Meclis üyelerime teşekkür ederim" diye konuştu.
'Çözüm, Proje ve Sosyal Odaklı' belediyecilik anlayışıyla Kocasinan'a vizyon katacak projelerini tek tek anlatan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çözüm Odaklı belediyecilik anlayışıyla ilk olarak 'Çözüm Merkezi' projesini hayata geçirdik. Proje Odaklı' belediyecilik anlayışında ise Kocasinan'ın 8 farklı noktasında kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. 'Sosyal Belediyecilik' anlayışında da 'Kocasinan Akademi' birimimizi kurduk. Eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. 'Kocasinan Akademi'çatısı altında kadınından erkeğine gencinden yaşlısına herkese hitap ediyoruz. Kocasinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam edeceğiz."
Konuşmanın ardından meclis toplantısında, 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis iç seçimleri yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde, Encümen Üyeliğine; Nilüfer Koyuncu, Mustafa Usta, Arif Balkaya, İmar Komisyonu Üyeliğine; Ahmet Tahir Gül, Halil Büyüknalbant, Ahmet Yüksek, Metin Mermerkaya, Kazım Yücel, Plan, Bütçe Komisyon Üyeliğine; Selahattin Yılmaz, Nuriye Çetin, Ebru Uslucan, Mustafa Bilal Kutsal, İsa Ferah, Eğitim, Kültür ve sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine; Arif Balkaya, Şebnem Zehra Alkılıç, Burcu Ekiz, Sevilay İlkentapar, Hüseyin Orhan, Gençlik ve Spor Komisyon Üyeliğine; Mustafa Usta, Murat Sarıaslan, Mehmet Berk, Nurettin Bilgin, Şevki Dursun, Hukuk komisyon Üyeliğine; İzzet Buzkan, Nilüfer Koyuncu, Yusuf Dalmaz seçildi.
Meclis toplantısında gündemdeki Oymaağaç, Kötügöller, Erkilet, Karpuzatan, Emmiler ve Mithatpaşa Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Başkan Çolakbayrakdar, Nisan ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.
(SK)

03.04.2017 17:51:01 TSI
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