YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlkadım Belediyesi faaliyet raporu onaylandı

İlkadım Belediyesi faaliyet raporu onaylandı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesinin 2016 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu belediye meclisince oy çokluğu ile kabul edildi.

İlkadım Belediye Meclisi 2017 Nisan ayı toplantısı İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 2016 yılı denetim ve faaliyet raporları meclis üyelerinin bilgilerine sunularak oy çokluğu ile kabul edildi.

Encümen üyeleri seçildi

Toplantıda ayrıca gizli yapılan oylamada encümen üyeleri belirlendi. Yapılan gizli oylama sonucu encümen üyeliklerine Halil Gündoğdu, Ali Mutlu ve Turan Ordulu seçildi. Açık oylama sonucunda diğer komisyon üyelikleri olan İmar, Plan Bütçe ve Diğer Komisyonlarına da üyeler seçildi. Mecliste görüşülen diğer gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.

(SAM-SLH-Y)



03.04.2017 17:53:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER