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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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İlkadım Belediyesi faaliyet raporu onaylandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:45
İlkadım Belediyesi faaliyet raporu onaylandı
İlkadım Belediyesi faaliyet raporu onaylandı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesinin 2016 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu belediye meclisince oy çokluğu ile kabul edildi.
İlkadım Belediye Meclisi 2017 Nisan ayı toplantısı İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 2016 yılı denetim ve faaliyet raporları meclis üyelerinin bilgilerine sunularak oy çokluğu ile kabul edildi.
Encümen üyeleri seçildi
Toplantıda ayrıca gizli yapılan oylamada encümen üyeleri belirlendi. Yapılan gizli oylama sonucu encümen üyeliklerine Halil Gündoğdu, Ali Mutlu ve Turan Ordulu seçildi. Açık oylama sonucunda diğer komisyon üyelikleri olan İmar, Plan Bütçe ve Diğer Komisyonlarına da üyeler seçildi. Mecliste görüşülen diğer gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.
(SAM-SLH-Y)

03.04.2017 17:53:29 TSI
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