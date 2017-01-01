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Başkan Kayda Türkeş'i andı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kurucu lideri Alpaslan Türkeş'in ölümünün 20. yılında anma mesajı yayımladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkan Kayda MHP'nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş'i ölümünün 20. yılında andı. Başkan Kayda yayınladığı anma mesajında, "Türk Dünyasının bilge lideri, Türk milliyetçilerinin Başbuğ'u, Alparslan Türkeş Bey'in Hakk'a yürüyüşünden bu güne, kalplerimizdeki ve zihinlerimizdeki yeri ve önemi hiç değişmedi. Merhum Alparslan Türkeş, yaşamı boyunca duruşu ve söylemleriyle Türk siyasetine yön vermiş, Türk Milleti'ne ve Türk Dünyası'na hizmet etmiş; devletimizin varlığı, milletimizin birliği ve dirliği, Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşayabilmesi için her türlü fedakarlığa göğüs germiş bir devlet adamıdır. O, sadece bir siyasi partinin lideri değil, fikirleriyle ve yaşantısıyla gerçek bir vatansever, Türk Milleti ve Türk Devleti'ne olan bağlılığı ile Türk siyasi tarihinde yeri asla doldurulamayacak büyük bir devlet ve fikir adamıdır. Şartlar ne olursa olsun önce devletimiz, önce milletimiz ilkesiyle hareket etmiş; şahsi emellerini hiçbir zaman siyasi arenaya taşımamıştır. Toplumun güçlü olması için gençliğin yetişmesine çok büyük önem vermiş, gençlerimizin İslam ahlak ve fazileti, Türklük gurur ve şuuruyla yetişmesi için büyük çaba sarf etmiştir. Günümüz Türkiye'sinde verdiği demokrasi mücadelesi her geçen gün daha iyi anlaşılmakta ve aranmaktadır. Milletimizin birliğine ve huzuruna kastedenlerle kurulan hain tuzaklar hepimizce malumdur. Onun ileri görüşlülüğü ve geniş ufku sayesinde, milletimizin bugün karşı karşıya kaldığı bölünme ve ayrışma söylemlerinin yıllar öncesinden bize haber verilmiştir. Bizler daima uyanık ve çalışkan olacağız. Başbuğ Alparslan Türkeş'i ebediyete intikalinin 20. yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Mekânı Cennet, Ruhu şad olsun" dedi.

(BA-AY-Y)



03.04.2017 17:53:33 TSI

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