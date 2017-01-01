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'Özel çocuklar'dan anlamlı konser



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli'de, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"çerçevesinde otizmli çocuklar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında mehter takımıyla bir konser gerçekleştirdi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otistik çocuklar, Denizli Valiliği önünden başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına bir yürüyüş düzenledi. Otizmli çocuklar ve aileleriyle birlikte katıldığı yürüyüşün ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında bir etkinlik düzenlendi. 11 otistik çocuktan oluşan Mehter takımı vatandaşlara keyifli bir konser verdi.

Otistik çocukların düzenlediği konserde, 'sevgi ve anlayışla otistik çocukların toplumun birer ferdi olduğu' mesajı verildiği belirtildi. Vatandaşlar, özel çocukları konserin ardından ayakta alkışladı. Konserin ardından otizmli çocuklar aileleriyle birlikte dağıldı.

(MT-



03.04.2017 17:54:47 TSI

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