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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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300 pehlivan er meydanına çıkacak

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:48
300 pehlivan er meydanına çıkacak
300 pehlivan er meydanına çıkacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi'yi ziyaret ederek bu yıl 9 Nisan Pazar günü ikincisi düzenlenecek Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne davet etti. Festivale bu yıl 40'ı başpehlivan ünvanına sahip 300 güreşçinin katılacağı öğrenildi.
Yunusemre Belediyesi bu yıl 9 Nisan'da ikincisi düzenlenecek olan Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalar devam ederken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi'yle bir araya gelerek festivale davet etti.
Yuntdağı Güreş Festivali Ağası Murat Coşkun'un da eşlik ettiği ziyarette protokol üyelerine yağlı güreşin simgesi olan kırmızı dipli mum ve davetiye veren Başkan Çerçi ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Hem ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak hem de ilçemizde bu spor dalını geliştirmek amacıyla bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Yuntdağı Yağlı Güreş Festivalimizin bu yıl ikincisini 9 Nisan Pazar günü yapıyoruz. Ortaköy Mesire Alanında düzenleyeceğimiz; ülke genelinden 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçimizin katılacak. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize davet ettiğimiz gibi protokol üyelerimizi de aramızda görmek istiyoruz. Davetiyelerimiz ile beraber bir Kırkpınar geleneği olan kırmızı dipli mum da veriyoruz" şeklinde konuştu.
(SC-Y)

03.04.2017 17:55:48 TSI
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