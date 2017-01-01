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AK Parti heyeti toptancılar sitesi esnafıyla buluştu



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bağlar ilçe teşkilatının referandum çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile yürütme, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri gıda toptancılar sitesi esnafı ile bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi verdi. AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, gıda toptancılar sitesi esnafına Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 18 maddeyi kapsayan halk oylaması hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi. Gezer, ziyarette referandumun ülke için ne kadar önemli olduğunu da anlatarak, çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini dile getirdi.

(İHA-AKK-Y)



03.04.2017 17:57:14 TSI

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