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Peker Mahallesi yeni muhtarlık binası



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesinin Peker Mahallesinde yapmış olduğu Peker Mahalle Muhtarlık binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şehzadeler Belediyesinin Peker Mahallesinde yaptığı muhtarlık binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Muhtarlık binası açılış törenine AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Şükran Bedir, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehzadeler Belediyesi olarak 65 Mahallenin tamamına eşit bir şekilde hizmet götürdüklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Bazı mahallelerimizde muhtarlık binaları yoktu. Biz göreve geldiğimizde Muhtarlarımızdan talepler gelmeye başlamıştı. Bunlarla ilgili çalışmaları da hızlı bir şekilde yaptık ve ilçemizin merkezinde 5 tane muhtarlık binası yaptık. Arda, Peker, 2.Anafartalar ve Akıncılar Mahallelerimizin muhtarlık binası sorunlarını çözüme kavuşturduk. Bugün açılışının gerçekleştirdiğimiz Peker Mahalle Muhtarlığımız Osmanlı, Selçuklu mimarisinde yapılmıştır. 3 tane mahallemizde aynı projeyi hayata geçirdik. Arda, 2. Anafartalar ve Peker Mahallelerimizde ki muhtarlık binalarımız bu tarz da olup bina kullanım alanı 22 metrekaredir. Muhtarlık binamızın maliyeti 40 bin TL'dir. 5 tane muhtarlığımızın toplam maliyeti 194 Bin TL'dir. Göreve geldiğimiz günden beri her zaman Muhtarlarımızın yanında olduk. 65 tane Muhtarımıza bugüne kadar hiç birbirlerinden ayırt etmeden sahip çıktık. Mevcut muhtarlık binalarının tadilatlarını yaptık. Bilgisayar ve yazıcıları muhtarlarımıza teslim ettik" dedi.

Şehzadeler Belediyesinin yeni kurulmasına rağmen 30 yıllık bir Belediye gibi hizmet ettiğini ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber "Şehzadeler Belediyemiz bundan 3 yıl önce kuruldu. Bugün itibarı ile eksiden aldıkları Belediyeyi 30 yıllık bir belediyeymiş gibi ayağa kaldıran ve bu hizmetleri yapabilen halkımızın ve muhtarlarımızın tümüyle birlikte omuz omuza çalışan Şehzadeler Belediyemiz çok güzel hizmetlere imza atıyor" dedi.

(AY-Y)



03.04.2017 18:01:06 TSI

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