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Diyarbekirspor'un kadın futbolcuları bu kez yenildi



DİYARBAKIR (İHA) - Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta yer alan kadın Diyarbekirspor, deplasmanda Siirt Hasbeyspor'a 2-0 yenilerek uzun süredir koruduğu liderliği 1955 Batman Belediyespor'a kaptırdı.

43 puanı bulunan Batman ekibi liderliğe yükselirken, 42 puanı olan Diyarbekirspor, ikinci ve 40 puanı olan Siirt Hasbeyspor da üçüncü sırada yer alıyor. Statü gereği grupta ilk 2 sırada yer alan takımlar 2. Lig'e yükselme Play-Off maçlarını oynamaya hak kazanacak. Diyarbekirspor, 5 Nisan Çarşamba günü Diyarbakır Seyrantepe tesislerinde saat 12.00'da erteleme maçında Ağrı Bayazıtspor'la ve 9 Nisan Pazar günü de aynı yerde ve aynı saatte 1955 Batman Belediyespor'la karşılaşacak.

(İHA-AKK-Y)



03.04.2017 18:02:11 TSI

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