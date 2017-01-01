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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Salihli'de 142 araç 40 araca dönüşecek

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:54
Salihli'de 142 araç 40 araca dönüşecek
Salihli'de 142 araç 40 araca dönüşecek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'nin toplu taşıma hatlarının dönüşümünde son aşamaya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz Salihli'de 8 kooperatif ve şahıslar tarafından 142 toplu taşıma aracının 40 araca dönüştürülmesini planladıklarını belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Ulaşım Dairesi Başkanlığı teknik ekibi, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ile mahalleler arası yolcu taşımacılığı yapan kooperatiflerin başkan ve üyeleriyle bir araya geldi. Salihli'de toplu taşımada dönüşüm hakkında kooperatif üyelerine bilgiler veren Daire Başkanı Deniz, "Ulaşım ana planı optimizasyon raporu kapsamında Salihli ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki toplu taşıma araçların dönüşüm havuzu içine alınarak alçak tabanlı engelliye uygun araçlara dönüştürülmesi planlandı. Yeni oluşturulacak olan hatlar ile daha verimli toplu taşıma hizmeti verilebilecek. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın memnun kalabileceği yeni düzenlemeler yapıldı" dedi.

142 araç 40 araca dönüştürülecek
Salihli'den ilçe merkezine 8 kooperatif ve şahıslar tarafından toplamda 142 araçla toplu taşıma hizmeti verildiğine dikkat çeken Deniz, "Salihli ilçesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerden Salihli ilçe merkezine hizmet veren bu 142 aracın, yeni toplu taşıma hatları optimizasyonu çalışması ile dönüşüm havuzu içine alınarak, alçak tabanlı, engelliye uygun 6 metrelik 40 araca dönüştürülmesi planlanmaktadır. Yeni belirlenen hatlar ile daha verimli toplu taşıma hizmetinin verilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.
(SC-Y)

03.04.2017 18:02:13 TSI
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