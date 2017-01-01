03 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van Valiliğinden açıklama

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:55
Van Valiliğinden açıklama

VAN (İHA) - Van Valiliği, 30 günlük izne bağlama ve yasaklama kararlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.
(MSA-Y)

03.04.2017 18:02:35 TSI
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