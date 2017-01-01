Diyarbakır'da satranç antrenörlük kursu sona erdi
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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Hazro Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyon tarafından düzenlenen 1. kademe satranç antrenör kursu tamamlandı.
Hazro Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin toplantı salonunda yapılan kursun 4 gün sürdüğü ve 25 kursiyerin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi. Diyarbakır Hazro Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Akın Erim, oldukça verimli geçen kursta, başarılı olanların antrenörlük yapma imkanına sahip olduklarını vurguladı. Erim, "Antrenör belgesi alan kişilerin bundan sonra antrenör olarak görev yapacaklardır. Burada başarılı olan arkadaşlarımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza stratejik düşünme becerilerini geliştirebilecekler. Ayrıca satrancı sevdirmeyi ve zaman yönetimi konusunda çocukların deneyim kazanmalarını sağlayabilecekler" dedi.
(İHA-AKK-Y)
03.04.2017 18:05:15 TSI
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