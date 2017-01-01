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Yeşilyurt Belediyespor'un umudu İnönü Üniversitesispor



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un yer aldığı Bölgesel Amatör Lig(BAL) 2.Grup'ta oynanan 25. Hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar sonrasında şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı.

Lider Araban Belediyespor'un Şanlıurfa'da 11 Nisan takımıyla 1-1 berabere kalması zirvenin sahibini değiştirirken, Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor da kazandığı haftada 2. sıraya yükseldi. Araban'ın sürpriz beraberliğiyle grupta dengelerin bir anda değişmesi Yeşilyurt Belediyespor'u şampiyonluk için yeniden umutlandırdı. Malatya temsilcisi ligin son maçında sahasında Şanlıurfa temsilcisi 11 Nisan takımıyla karşı karşıya gelecek. Mavi beyazlı takım bu maçı kazanması şampiyonluk için yetmiyor. Teknik Direktör İsmail Tekin'in öğrencileri 11 Nisan'ı yenip, aynı gruptaki bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor'un deplasmanda grup lideri Karaköprü Belediyespor'dan puan almasını bekleyecek. Grupta İnönü Üniversitesispor ile oynadığı 2 maçta 5 puan kaybeden ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Yeşilyurt Belediyespor, üniversite takımının Karaköprü karşısında sürpriz yapmasını bekleyecek.

Yine aynı şekilde Karaköprü Belediyespor da Şanlıurfa'nın bir diğer temsilcisi 11 Nisan'ın Malatya'da Yeşilyurt Belediyespor karşısında her ihtimale karşı kazanmasını istiyor.

(MT-SD-Y)



03.04.2017 18:05:28 TSI

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