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Başkan Şirin'den gençlere destek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi (TURBEM) üyeleri Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret ederek, desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Turgutlu Belediyesi'nin sosyal faaliyet projesi kapsamında oluşturduğu Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri (TURBEM), Belediye Başkanı Turgay Şirin'i makamında ziyaret ederek verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. TURBEM üyesi Damla Demir, öğrenci olarak 3 yıldır Turgutlu'da ikamet ettiğini belirterek, "Turgutlu'da ilk zamanlarda yapabilecek bir şey bulamıyorduk. Ancak şimdi Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi'ne üyeyiz, sizlerin sayesinde faaliyet gösterebiliyoruz. Birçok projenin içerisinde yer aldık. Bizleri oldukça motive eden çalışmalara desteklerinden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye Drone liginde kendi yaptığı Drone ile şuanda birinci sırada bulunan ve Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi Kaan Atahan Ceylan da "Ben de bir Turgutluluyum. Şuanda Türkiye Drone liginde kendi yaptığım drone ile yarışıyorum ve birinci sıradayım. Allah nasip ederse birinciliğimizi devam ettirirsek uluslararası anlamda Türkiye'yi temsil etme şansımız olacak. Burada belediyemizin ve sizin destekleriniz çok etkili oldu. Gençlik Merkezi'nde uzun saatler çalıştık, iyi vakit geçirdik. Ben de sizlere bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de gençlere olan güveninin tam olduğunu vurgulayarak, "TURBEM'in siz gençlerimizin katkılarıyla başarıya ulaşacağından hiç şüphe duymadık. O açıdan verdiğimiz destekler aslında geleceğimiz olan sizlerin şekillendireceği yarınlarımız içindir. Sizlerin gözlerindeki ışıltı çok daha iyi işler başaracağınızın garantisidir. Turgutlu'da farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk projeleriniz ve aktiviteleriniz bizler için çok önemli. Bu konuda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bizler sadece sizlere yol açmaya omuz vermeye çalıştık. Burada asıl aktörler sizlersiniz. Bu mantıkla gittiğiniz sürece çok başarılı olacaksınız. Hangi işi yapıyorsanız yapın ama mutlaka insanlara ulaşın. Kapımız sizlere her zaman açık, ziyaretlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

(AY-Y)



03.04.2017 18:05:56 TSI

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