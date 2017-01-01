Manisa'daki renk cümbüşü büyülüyor
(Fotoğraflı)
MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından kentin cadde, bulvar ve parklarına dikilen çiçekler baharın renklerini taşıyor. Rengarenk görünümleriyle muhteşem bir görüntü oluşturan mevsim çiçekleri Manisalılardan da tam not aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, kentin cadde, bulvar ve parklarını mevsim çiçekleri ile süsledi. Lale Meydanı, Atatürk Kent Parkı, Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı, Kuva-yi Milliye Anıtı gibi şehrin ana güzergahındaki birçok noktada peyzaj uygulaması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalılara baharın güzelliklerini yaşatıyor.
Yapılan peyzaj uygulamalarının Manisa'ya ayrı bir güzellik kattığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek,"İl genelinde sorumlu olduğumuz 1 milyon 938 bin 800 metrekare alanda peyzaj uygulamaları yaparak kentin güzelliğine güzellik katıyoruz. Bu anlamda şehrin dört bir yanına diktiğimiz lale, hercai, çuha ve canan çiçeklerini dekoratif taşlarla da süsleyerek estetik bir görüntü kazandırıyoruz. Rengarenk görüntüsüyle muhteşem görüntü oluşturan peyzaj uygulamalarımızın Manisalılar tarafından büyük beğeni toplaması bizleri sevindiriyor "ifadelerinde bulundu.
(SC-Y)
03.04.2017 18:08:03 TSI
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