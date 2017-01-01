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Selçuklu otizmin farkında



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi hizmet binası, Selçuklu Otizm Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Kongre Merkezi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmin rengi olan maviye boyandı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü kapsamında tüm dünyada simge haline gelmiş binalar otizmin rengi olan maviye boyanıyor. Selçuklu Belediyesi de bu anlamlı güne mavi ışık etkinliği ile destek verdi. Bu günde Selçuklu'nun sembol binaları haline gelen Selçuklu Belediyesi hizmet binası, SOBE, Selçuklu Kongre Merkezi ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi mavi renge boyandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Otizm özellikle son dönemde çocuklarda görülen bir hastalık olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Her 68 çocuktan birisinin otizm spektrumuyla doğduğu ile ilgili istatistiksel bir veri var. Selçuklu Belediyesi olarak bu konuda çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik. 21 bin metrekarelik alanda 8 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye'ye örnek bir tesis hayat geçti ve bu tesisin işletilmesi için SOBE, isminde bir vakıf kuruldu. Vakfımızın üyesi bulunduğu Türkiye'deki tüm otizm ile uğraşan dernek ve vakıflar bir araya gelerek Türkiye Otizm Meclisi (TOM)'ni gerçekleştirdiler.

Otizm farkındalığı konusuna ayrı bir parantez açan Başkan Altay, "Bugün o kadar mutluyuz ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı otizm farkındalık filmi yayınladı. Burada Milli futbolcularından, milli takım teknik direktörümüze, Basketbol Federasyonumuzdan Aile Sosyal Politikalar Bakanımıza, Sayın Başbakanımızdan Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bütün yetkililer bu konuda açıklama yaparak Otizmin farkında olduklarını tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya ilan ettiler. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak Otizmin ve otizmli çocukların farkındayız. Onlara ve ailelerine daha iyi hizmet sunabilmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu projemiz de çok önemli bir açığı kapatacak" dedi.



SOBE'de otizm farkındalık etkinliği

SOBE'de de 2 Nisan dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizmli bireylerin sorunlarına çözüm bulmak amaçlı düzenlenen etkinlikte otizm konusunda faaliyet gösteren çeşitli derneklerin de katılımıyla etkinlikler düzenlendi.

SOBE Başkanı Mustafa Ak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya ve aileler ve çocuklar katıldı.

SOBE'nin otizmli çocuklar ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için çalıştığını ifade eden SOBE Başkanı Mustafa Ak, "SOBE Vakfı olarak resmi ilk 2 Nisan Günü'nü beraber geçiriyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da hep beraber bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Burada faaliyetlerimizi daha etkin sürdürmek amacıyla 8 aydır SOBE Vakfı eliyle çalışmalar yürütüyoruz. Tüm aileler, dernekler ve vakıflar benim gözümde birer kahraman. İnşallah bu süreçte hep birlikte el ele vererek güzel işlere imza atacağız" dedi.

"2 Nisan Dünya Otizm Günü etkinlikleri har yıl daha geniş katılımla yapılıyor" diyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Üniversite olarak otizmli çocukların farkındayız. SOBE'ye bilimsel anlamda destek veriyoruz ve bu desteği bundan sonra da sürdüreceğiz. Emek veren ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Otizm Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezimizi de SOBE'de açmış bulunuyoruz. Ayrıca Otizm ile ilgili yüksek lisans programımızı da başlatacağız" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'da, programı düzenleyen SOBE Vakfı yetkililerine, Selçuklu Belediyesi'ne ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında protokol üyeleri ve aileler çilek fidelerini toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar da palyaçolar eşliğinde gün boyu şişme balon ve oyun parkurunda eğlenceli saatler geçirdi.

(AH-Y)



03.04.2017 18:08:08 TSI

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