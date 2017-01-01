03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Selçuklu otizmin farkında

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:01
Selçuklu otizmin farkında
Selçuklu otizmin farkında

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi hizmet binası, Selçuklu Otizm Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE), Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Kongre Merkezi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmin rengi olan maviye boyandı.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü kapsamında tüm dünyada simge haline gelmiş binalar otizmin rengi olan maviye boyanıyor. Selçuklu Belediyesi de bu anlamlı güne mavi ışık etkinliği ile destek verdi. Bu günde Selçuklu'nun sembol binaları haline gelen Selçuklu Belediyesi hizmet binası, SOBE, Selçuklu Kongre Merkezi ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi mavi renge boyandı.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Otizm özellikle son dönemde çocuklarda görülen bir hastalık olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Her 68 çocuktan birisinin otizm spektrumuyla doğduğu ile ilgili istatistiksel bir veri var. Selçuklu Belediyesi olarak bu konuda çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik. 21 bin metrekarelik alanda 8 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye'ye örnek bir tesis hayat geçti ve bu tesisin işletilmesi için SOBE, isminde bir vakıf kuruldu. Vakfımızın üyesi bulunduğu Türkiye'deki tüm otizm ile uğraşan dernek ve vakıflar bir araya gelerek Türkiye Otizm Meclisi (TOM)'ni gerçekleştirdiler.
Otizm farkındalığı konusuna ayrı bir parantez açan Başkan Altay, "Bugün o kadar mutluyuz ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı otizm farkındalık filmi yayınladı. Burada Milli futbolcularından, milli takım teknik direktörümüze, Basketbol Federasyonumuzdan Aile Sosyal Politikalar Bakanımıza, Sayın Başbakanımızdan Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bütün yetkililer bu konuda açıklama yaparak Otizmin farkında olduklarını tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya ilan ettiler. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak Otizmin ve otizmli çocukların farkındayız. Onlara ve ailelerine daha iyi hizmet sunabilmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu projemiz de çok önemli bir açığı kapatacak" dedi.

SOBE'de otizm farkındalık etkinliği
SOBE'de de 2 Nisan dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizmli bireylerin sorunlarına çözüm bulmak amaçlı düzenlenen etkinlikte otizm konusunda faaliyet gösteren çeşitli derneklerin de katılımıyla etkinlikler düzenlendi.
SOBE Başkanı Mustafa Ak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya ve aileler ve çocuklar katıldı.
SOBE'nin otizmli çocuklar ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için çalıştığını ifade eden SOBE Başkanı Mustafa Ak, "SOBE Vakfı olarak resmi ilk 2 Nisan Günü'nü beraber geçiriyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da hep beraber bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Burada faaliyetlerimizi daha etkin sürdürmek amacıyla 8 aydır SOBE Vakfı eliyle çalışmalar yürütüyoruz. Tüm aileler, dernekler ve vakıflar benim gözümde birer kahraman. İnşallah bu süreçte hep birlikte el ele vererek güzel işlere imza atacağız" dedi.
"2 Nisan Dünya Otizm Günü etkinlikleri har yıl daha geniş katılımla yapılıyor" diyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Üniversite olarak otizmli çocukların farkındayız. SOBE'ye bilimsel anlamda destek veriyoruz ve bu desteği bundan sonra da sürdüreceğiz. Emek veren ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Otizm Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezimizi de SOBE'de açmış bulunuyoruz. Ayrıca Otizm ile ilgili yüksek lisans programımızı da başlatacağız" diye konuştu.
AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'da, programı düzenleyen SOBE Vakfı yetkililerine, Selçuklu Belediyesi'ne ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne teşekkür etti.
Etkinlik kapsamında protokol üyeleri ve aileler çilek fidelerini toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar da palyaçolar eşliğinde gün boyu şişme balon ve oyun parkurunda eğlenceli saatler geçirdi.
(AH-Y)

03.04.2017 18:08:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Konya'da:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK, KONYA'DA:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Konya'da:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK, KONYA'DA:
Akyürek: &quot;Devletimizin, milletimizin bekası her şeyden önemli&quot;
YEREL

AKYÜREK: "DEVLETİMİZİN, MİLLETİMİZİN BEKASI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
CHP'li Bozkurt hakkında suç duyurusu
YEREL

CHP'Lİ BOZKURT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Düğünde bir çocuk &quot;maganda kurşunu&quot; ile yaralandı
YEREL

DÜĞÜNDE BİR ÇOCUK "MAGANDA KURŞUNU" İLE YARALANDI
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yaz uygulamasına geçti
YEREL

KONYA TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ YAZ UYGULAMASINA GEÇTİ
Selçuklu Belediyesinden yeni yatırımlar
YEREL

SELÇUKLU BELEDİYESİNDEN YENİ YATIRIMLAR
Milletvekili Ağralı, referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

MİLLETVEKİLİ AĞRALI, REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Tarihçi-Yazar Armağan: &quot;Ayasofya'yı önce kalbimizde cami olarak açmamız lazım&quot;
YEREL

TARİHÇİ-YAZAR ARMAĞAN: "AYASOFYA'YI ÖNCE KALBİMİZDE CAMİ OLARAK AÇMAMIZ LAZIM"
Gençler önce fidan dikti sonra kitap okudu
YEREL

GENÇLER ÖNCE FİDAN DİKTİ SONRA KİTAP OKUDU
Beyşehir Belediyesi'nden hizmet memnuniyeti çalışması
YEREL

BEYŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN HİZMET MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI
Seydişehir'de bilgilendirme konferansı
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE BİLGİLENDİRME KONFERANSI
MEDAŞ insan kaynakları ve istihdam fuarında yerini aldı
YEREL

MEDAŞ İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM FUARINDA YERİNİ ALDI
Konya Valiliğinden vatandaşlara dilenci uyarısı
YEREL

KONYA VALİLİĞİNDEN VATANDAŞLARA DİLENCİ UYARISI
Konya'da otobüs şarampole devrildi: 14 yaralı
YEREL

KONYA'DA OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 14 YARALI

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
GÜNCELLEME - 2 Evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL

GÜNCELLEME - 2 EVİNİN ÖNÜNDE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ
Yerlikaya ve Sorgun, nikah şahidi oldu
YEREL

YERLİKAYA VE SORGUN, NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Milletvekili Babaoğlu referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

MİLLETVEKİLİ BABAOĞLU REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
SOLOTÜRK gökyüzüyle buluşmaya hazır
YEREL

SOLOTÜRK GÖKYÜZÜYLE BULUŞMAYA HAZIR