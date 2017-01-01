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7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı hazırlıkları tamamlandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:02
7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı hazırlıkları tamamlandı
7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı hazırlıkları tamamlandı

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'da 6-9 Nisan tarihlerinde yapılacak olan 7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Van'da 6-9 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan 7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı öncesi Van Ticaret Borsasında bir toplantı düzendendi. VANTB öncülüğünde yapılan toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner, VANTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Türkay Özbek, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Şahin, Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ve Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Yayım ve Örgütlenme Şube Müdürü Figen Özen katıldı. Fuar hazırlıkları ile ilgili son bilgilerin görüşüldüğü toplantı sonunda bir açıklamada bulunan VANTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Türkay Özbek, ilin tanıtımı için her zaman ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Bu yıl yedincisi yapılacak olan fuarın yine VANTB öncülüğünde gerçekleşeceğini ifade eden Özbek, "İlimizin tanıtımına katkı sunmak amacıyla her zaman olduğu gibi bu yılda fuara destek vereceğiz. Bu kapsamda Van'ı pozitif anlamda bütün dünyaya anlatabilir miyiz, tanıtabilir miyiz ile ilgili toplantı düzenledik. Toplantıda da fuarla ilgili hazırlıkların ne aşamada olduğunu görüştük. İlimizin dinamikleri diyebileceğiz hem STK hem de devlet kurumları ile birlikte ilimizi hem kültürel, hem ekonomik, hem de sosyal anlamda tanıtmamıza vesile olacak çalışmaları gözden geçirdik. Bütün kurumların bu oluşumu fırsat bilerek Van'ı daha etkin şekilde tanıtmanın yollarını irdeledik. Sonuç olarak fuarımızın bütün zamanların en iyi fuarı olacağını umut ediyoruz" dedi.
Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise, fuar öncesinde bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Nasıl verimli bir fuar yapabiliriz, nasıl daha geniş bir kitleye ulaşabiliriz, ilimize ve ülke ekonomisine daha fazla nasıl katkı sunabiliriz diye VANTB öncülüğünde bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı genel anlamda verimli geçti. Fuarımız eminim ki Türkiye'de gündem oluşturacak bir fuar olacak. Çünkü geçen yıldaki fuarlarımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en verimli fuarlarından biriydi. Bu yıl ülkede ses getirecek daha nitelikli ve daha kaliteli bir fuar olması için çalışıyoruz. Hedefimiz bu yıl 50 bin ziyaretçi çekmektir. Amacımız önümüzdeki yıllarda fuarlarımızı uluslararası arenaya taşıyıp, uluslar arası bir tarım ve hayvancılık fuarı yapmaktır" şeklinde konuştu.
(ATL-MSA-Y)

03.04.2017 18:09:52 TSI
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