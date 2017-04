YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nden YGS'de büyük başarı

KAYSERİ (İHA) - Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nde YGS'de dereceye giren öğrencilerle buluştu.

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, öğrenciler ile sohbet etti. Tekden, "Burada her geldiğimde ve sizleri her gördüğümde kalbim heyecanla çarpmaya başlıyor. Bu sizlere olan sevgimizin, güvenimizin ve itimadımızın sebebidir. Bugün de bu coşku ve bu heyecan hepimizde son derece var. Allah her günümüzü böyle coşkulu ve böyle heyecan içerisinde geçirmemizi nasip etsin. Ortada muhteşem bir başarı var. YGS'den bir hafta önce son sınıftaki arkadaşlarım ile bir araya geldim ve çok güzel bir sohbet yaptık. Bu başarıyı orada fark etmiştim. Arkadaşların gözlerinden okunuyordu. Kararlılık, çalışma azmi ve inanmışlık bu başarıyı getirdi. İlk yüze 5 arkadaş girdi. İlk bine 25 arkadaş girdi. 128 arkadaşımızın da hepsi son derece başarılıdır. Hepsi bizi gözbebeğimiz. İnşallah diğer öğrencilerimizde onların arkalarından gelip bu başarıyı takviye edecekler. Bizler gayretle mükellefiz. Biz seferle mükellefiz, zafer Allah'tan. Allah'a şükürler olsun çalışma azmimizle ve gayretimizle bir şeyler yaptık" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından YGS'de dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

