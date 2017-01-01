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Cumhurbaşkanlığı sistemi paneli düzenlendi



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GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi Paneline katılarak anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili bilgiler verdi.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hakan Kurt, başkan yardımcıları ve personeller katıldı. AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Sitemine geçiş sonrası Türkiye'nin istikrarlı bir çıkış yakalayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanını halk seçiyorsa orada yarı başkanlık sistemi vardır. Önümüzde iki seçenek var. Bunlardan birsi Cumhurbaşkanını Meclis'in seçtiği Parlamenter sistem. Diğeri ise Cumhurbaşkanını halkın seçtiği sistem. Ancak şuan ki sistem ikisi de değil ve adı da belli değil. 16 Nisanda milletin huzuruna getirdiğimiz teklifin anlamı Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemidir.Yeni sistemde hükumet iki başlılıktan kurtulmuş olacak. Aynı belediye Başkanlığı seçimi gibi sizler belediye başkanını seçerken, bir kişiyi seçiyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı sisteminde de halk iki kişiyi değil bir kişiyi seçecek. Seçim günü iki tane sandık kurulacak. Vatandaş bir sandıkta milletvekillerini seçerken diğer sandıkta da Cumhurbaşkanını seçecek. Bunun sonucunda meclisi de Cumhurbaşkanını da halk seçip göreve getirmiş olacak. Seçim sonrasında 5 yıl boyunca İşçinin, patronun kafası rahat olacak ve işine gücüne bakacak. Tüm Dünya 5 yıl boyunca Türkiye'yi kimin yöneteceğini bilecek" dedi.

"Siyasi istikrarsızlık ortadan kalkacak"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yeni sistemde büyük ve güçlü Türkiye'nin önünün açılacağını ifade ederek, "Türkiye 16 Nisan'da bir halk oylamasına gidecek. Bu, Türkiye'mizin siyasi ve ekonomik istikrarı açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Buradaki en önemli şey daha önce yaşanan siyasi istikrarsızlığı ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliği olacak. Bu sistemde halk milletvekilini de Cumhurbaşkanını da kendisi seçecek. Yapılan seçim sonrasında da aynı gün hükümet kurulmuş olacak. Daha önce koalisyonlarla yönetilen ve geride kalan ülkemiz bu sıkıntısını ortadan kaldırmış olacak. Anayasa değişikliği ile yargımız tarafsız ve bağımsız hale gelecek" dedi.

(SD-Y)



03.04.2017 18:16:51 TSI

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