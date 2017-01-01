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Gündoğdu: "Ordu'ya 16 milyar TL yatırım yapıldı"

- AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu:

- "15 yıllık AK Parti iktidarında Ordu'ya 16 milyar TL yatırım yapıldı"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti iktidarları boyunca Ordu'ya önemli yatırımların yapıldığını aktardı. Gündoğdu, "Ordu son 14 yılda 16 milyar TL yatırım aldı. AK Parti'den önce memur maaşları dahi ödenemiyordu" dedi.

Ordu'nun havalimanından, sıcak asfalt yollara, toplu konuttan, sağlık ve turizm yatırımlarına kadar birçok alanda yatırım aldığını vurgulayan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "2001 yılında IMF'ye 25,6 milyar dolar borcu olan bir Türkiye'den IMF'ye borç veren bir Türkiye'ye geldik. Siyasetteki istikrar ekonomiye ve yatırımlara da yansıdı. Cumhuriyet tarihinde kamu yatırımları 8,7 milyar dolar iken, son 15 yılda 60 milyar dolar kamu yatırımı gerçekleştirildi. Bu yatırımlardan Ordumuz da payına düşeni aldı. Son 14 yılda Ordu'ya 2,4 milyar TL tarımsal destek verildi. Fındıkta alan bazlı gelir desteğini yanı sıra mazot, gübre ve toprak analizi desteği sağlandı. Sağlık alanında da önemli yatırımlar yapıldı. Ordulu hemşehrilerimiz otel konforundaki hastanelerle tanıştı. Ordu 320 milyon TL sağlık yatırımı aldı. Sadece 14 yılda Ordu'da Aile ve Sosyal Politikalar yardımları kapsamında 1,38 milyar TL'lik yatırım yapıldı" diye konuştu.



Ordu'ya 16 milyar TL yatırım

Ordu-Giresun Havalimanının ticari ve turistik alanda da Ordu'ya hareketlilik kazandırdığını vurgulayan Gündoğdu, şöyle konuştu: "Ordu'yu diğer illere bağlayan devlet yolları 271 kilometreye şehir içi ve mahalle yollarını da 702 kilometreye uzattık. Ordudaki toplam karayolu ağı 973 km oldu ve yeni yolların yapımına da hızla devam ediliyor. Yılda 2 milyon yolcu kapasiteli olarak denizin üzerine inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı turistik ve ticari anlamda şehre önemli hareketlilik kazandırdı. Tüm bu yatırımlar ve diğer yatırımların toplamı 16 milyar TL ediyor. AK Parti dönemindeki siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde kişi başına düşen milli gelir 3 bin dolardan, 11 bin dolara geldi. 16 Nisan'daki halk oylaması istikrar sürsün Türkiye büyüsün diye yapılacak bir oylamadır. Ordulu hemşehrilerimiz de istikrardan ve büyük Türkiye'den yanadır" şeklinde konuştu.

(MAK-SLH-Y)



03.04.2017 18:17:14 TSI

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