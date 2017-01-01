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Elazığ'da 2 okul için protokol imzalandı



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ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir dernek tarafından yapılacak 16 derslikli ilkokul ile 3 derslikli anaokulun protokolü imzalandı.

Çaba Derneği tarafından yapılması planlanan 16 derslikli ilkokul ve 3 derslikli anaokul için Elazığ Valiliğinde protokol imza töreni yapıldı. İmza törenine Vali Murat Zorluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Çaba Derneği Başkanı Özlem Zehebi ile dernek yönetimi katıldı.

Elazığ'a bir okul kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Çaba Derneği Başkanı Özlem Zehebi, bir daha ki gelişlerinde okulun tamamlanmış olmasını umut ettikleri söyledi.

Tam gün eğitim hedefine dönük yeni bir adım attıklarını belirten Vali Murat Zorluoğlu ise," İmzalayacağımız protokol çerçevesinde Elazığ'a yeni bir ilkokul ve anaokulu kazandıracağız. Okulumuzun projesi de çok özel ve bütün Elazığlılar bu projeyi gördüklerinde çok beğeneceklerdir. Tam gün eğitim konusundaki derslik sayısı eksiklerimizi hem genel bütçeden hem de yerel imkanlarla aşmaya çalışırken bir yandan da hayırsever kişi ve kurumların, sivil toplum örgütlerinin destekleri önemli katkılar sağlamaktadır. Bütün bunlarla birlikte 2019 yılı sonuna kadar Elazığ'da tam gün eğitime geçeceğimize inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bağlıtaş ve Dernek Başkanı Zehebi arasında iki okulun ön sözleşmesi imzalandı.

(HİV-Y)



03.04.2017 18:19:44 TSI

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