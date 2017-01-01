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Ampute futbol takımından bir galibiyet daha



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Ampute Futbol Süper Lig'inde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Ampute Futbol Takımı, kendi evinde oynadığı Kayseri Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Ligin ikinci yarısıyla birlikte içeride ve dışarıda peş peşe galibiyetler alan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Ampute Futbol Takımı galibiyet serisini Kayseri Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek sürdürdü. Şahinbey Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki tarafta bir birine üstünlük kuramazken, ikinci yarıya hızlı başlayan taraf Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol takımı oldu. Üst üste geliştirdiği ataklar sonrasında Şahinbey Ampute Takımı 28. Dakikada Selami Karaçoban attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşmayı Şahinbey Ampute futbol takımı kazanarak puanını 17 çıkardı ve 6 sıradaki yerini korudu.

(SD-Y)



03.04.2017 18:18:58 TSI

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