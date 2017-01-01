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Adatıp Hastanesinden, Sakarya Otizmle Yaşam Derneğine ziyaret



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - "Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde Özel Adatıp Hastanesi anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Özel Adatıp Hastanesi Genel Direktörü Yaşarbir Bilgin başta olmak üzere, Başhemşire Sevil Kuttaş, Performans Geliştirme - Denetim Müdürü Serap Ay, Kurumsal Pazarlama - İletişim Müdürü Özge Üngüt ve Basın Yayın - Halkla İlişkiler Müdürü Ayşegül Kadıoğlu tüm Özel Adatıp Hastanesi çalışanları adına Sakarya Otizmle Yaşam Derneğini ziyaret etti.

Otizmli çocuklara özel armağanlar hazırlayan ekip, Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı oyuncularının imzaladığı bir basket topunu da dernekteki çocuklara sundu. Dernek Başkanı Gülser Ergün'ün misafiri olan Adatıp Heyeti, dernekte eğitim gören çocuklarla derslere katılarak, sohbet etti. Başkan Gülser Ergün, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Böyle özel günlerde hepimiz hatırlanmak istiyoruz. Ziyaretiniz, bugün burada olmanız bizi gerçekten de çok mutlu etti. Size kapımız her zaman açık" dedi.

Genel Direktör Yaşarbir Bilgin ise, "Farkındalık yaratmak ve günün önemine istinaden bugünü sizlerle geçirmek istedik" ifadelerini kullandı. Bilgin, "Biz Özel Adatıp Hastanesi olarak sadece kaliteli sağlık hizmeti vermekle kalmayıp, şehrimizin bütün dinamiklerinin içinde yer almak isteriz. Sakarya'nın ve Sakaryalı'nın her değeri bizim de değerimizdir. Sizlerin yüreğinizi ortaya koyarak yaptığı, manevi değeri yüksek hizmetlerde yanınızda yakınınızda olmaktan gurur duyarız" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



03.04.2017 18:25:46 TSI

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