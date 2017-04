YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alparslan Türkeş'in 20. ölüm yıldönümü

GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, Alparslan Türkeş'in ölümünün 20'inci yıl dönümünde andıklarını belirterek, "Vefatının üzerinden 20 sene geçmesine rağmen kendisine karşı beslediğimiz sevgi hiç azalmamıştır" dedi.

MHP Gaziantep İl Başkanı Doç. Dr. A.Muhittin Taşdoğan, 4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alparslan Türkeş'i dualarla andığını belirterek, "4 Nisan 1997 tarihinde fani hayattan ebedi aleme arkasında gözü yaşlı milyonlar bırakarak göçen Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i dualarla anıyoruz. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 20 sene geçmesine rağmen kendisine karşı beslediğimiz sevgi hiç azalmamıştır. Sahip olduğumuz bağılılık ve sadakat hiç eksilmemiştir. Bilinmelidir ki, Başbuğumuz 80 yıllık hayatının hemen hemen tamamını ülkülerine vakfetmiş bir şuur, gönül ve dava insanıdır. Attığı her adımı millet yararına, söylediği her sözü vatan lehinedir. O milliyetçi bir kılavuz ve Türk-İslam medeniyetinin yılmaz bir savunucusudur. Tek kenarlı bir zamanın dar hücrelerine sıkışmayacak kadar geniş ufuklu, engin bakışlı ve çok yönlü siyaset ve devlet adamıdır. İdealleriyle yoğurduğu, inançlarıyla güçlendirdiği akli ve kalbi vasıflarını Türklüğe hizmet aşkıyla tutuşturmuş, milletin geleceğiyle buluşturmuştur" dedi.

"Başbuğumuz kolay bir başarı vaat etmemiştir"

Taşdoğan, "Merhum Başbuğumuz, bir kişiden başlayarak, günden güne büyüyen ülkü davasının nasıl gönüllere ve milli vicdanlara mal olacağını coşkuyla kanıtlamış, büyük ve dengesiz adımlar yerine; ufak ve sabırlı adımlarla uzun yolları kat etmenin tılsımını ispatlamıştır. Fikir, iman, ülkü aşkı. İnsanları güçlü yapan bunlardır. İnancın, iddianın ve manevi bağlanışın, karşılaşılan sorunları bertaraf etmede en etkili yol olduğunu göstermiştir. Kutlu davamızın her bölümünde, inançla yola koyulmanın birinci şart olduğunu şahsiyetiyle ve yaşayışıyla ortaya koymuştur. Merhum Başbuğumuz hiçbir zaman kolay bir başarı vaat etmemiş, menfaat tekliflerine, tehditlere ve bir yığın engellemelere kulak asmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Merhum Başbuğumuzdan devraldığı seviyeli, ilkeli, tutarlı siyaseti ile Türkiye'mizi, 21. yüzyılda lider ülke olma hedefine inşallah ulaştıracak ve Türk milletinin önündeki tüm bariyerleri bir bir yıkacaktır. Bu vesile ile kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş 'i ve aziz ülkü şehitlerini saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.

