03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alparslan Türkeş'in 20. ölüm yıldönümü

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:21
Alparslan Türkeş'in 20. ölüm yıldönümü
Alparslan Türkeş'in 20. ölüm yıldönümü
- MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan:
- "Vefatının üzerinden 20 sene geçmesine rağmen kendisine karşı beslediğimiz sevgi hiç azalmamıştır"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, Alparslan Türkeş'in ölümünün 20'inci yıl dönümünde andıklarını belirterek, "Vefatının üzerinden 20 sene geçmesine rağmen kendisine karşı beslediğimiz sevgi hiç azalmamıştır" dedi.
MHP Gaziantep İl Başkanı Doç. Dr. A.Muhittin Taşdoğan, 4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alparslan Türkeş'i dualarla andığını belirterek, "4 Nisan 1997 tarihinde fani hayattan ebedi aleme arkasında gözü yaşlı milyonlar bırakarak göçen Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i dualarla anıyoruz. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 20 sene geçmesine rağmen kendisine karşı beslediğimiz sevgi hiç azalmamıştır. Sahip olduğumuz bağılılık ve sadakat hiç eksilmemiştir. Bilinmelidir ki, Başbuğumuz 80 yıllık hayatının hemen hemen tamamını ülkülerine vakfetmiş bir şuur, gönül ve dava insanıdır. Attığı her adımı millet yararına, söylediği her sözü vatan lehinedir. O milliyetçi bir kılavuz ve Türk-İslam medeniyetinin yılmaz bir savunucusudur. Tek kenarlı bir zamanın dar hücrelerine sıkışmayacak kadar geniş ufuklu, engin bakışlı ve çok yönlü siyaset ve devlet adamıdır. İdealleriyle yoğurduğu, inançlarıyla güçlendirdiği akli ve kalbi vasıflarını Türklüğe hizmet aşkıyla tutuşturmuş, milletin geleceğiyle buluşturmuştur" dedi.
"Başbuğumuz kolay bir başarı vaat etmemiştir"
Taşdoğan, "Merhum Başbuğumuz, bir kişiden başlayarak, günden güne büyüyen ülkü davasının nasıl gönüllere ve milli vicdanlara mal olacağını coşkuyla kanıtlamış, büyük ve dengesiz adımlar yerine; ufak ve sabırlı adımlarla uzun yolları kat etmenin tılsımını ispatlamıştır. Fikir, iman, ülkü aşkı. İnsanları güçlü yapan bunlardır. İnancın, iddianın ve manevi bağlanışın, karşılaşılan sorunları bertaraf etmede en etkili yol olduğunu göstermiştir. Kutlu davamızın her bölümünde, inançla yola koyulmanın birinci şart olduğunu şahsiyetiyle ve yaşayışıyla ortaya koymuştur. Merhum Başbuğumuz hiçbir zaman kolay bir başarı vaat etmemiş, menfaat tekliflerine, tehditlere ve bir yığın engellemelere kulak asmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Merhum Başbuğumuzdan devraldığı seviyeli, ilkeli, tutarlı siyaseti ile Türkiye'mizi, 21. yüzyılda lider ülke olma hedefine inşallah ulaştıracak ve Türk milletinin önündeki tüm bariyerleri bir bir yıkacaktır. Bu vesile ile kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş 'i ve aziz ülkü şehitlerini saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.
(SD-Y)

03.04.2017 18:29:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Uzer'den en özel ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ UZER'DEN EN ÖZEL ZİYARET
EPDK Başkanı Yılmaz:
YEREL

EPDK BAŞKANI YILMAZ:
Ampute futbol takımından bir galibiyet daha
YEREL

AMPUTE FUTBOL TAKIMINDAN BİR GALİBİYET DAHA
Cumhurbaşkanlığı sistemi paneli düzenlendi
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ PANELİ DÜZENLENDİ
HKÜ'den belediye personeline eğitim sertifikası
YEREL

HKÜ'DEN BELEDİYE PERSONELİNE EĞİTİM SERTİFİKASI
GSO Mesleki Eğitim Merkezinde eğitimler 10 nisan'da başlıyor
YEREL

GSO MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNDE EĞİTİMLER 10 NİSAN'DA BAŞLIYOR
7 yılda 30 madalya kazandı
YEREL

7 YILDA 30 MADALYA KAZANDI
Gaziantep'te doğalgaz yakma töreni (2)
YEREL

GAZİANTEP'TE DOĞALGAZ YAKMA TÖRENİ (2)
Gaziantep'te doğalgaz yakma töreni (1)
YEREL

GAZİANTEP'TE DOĞALGAZ YAKMA TÖRENİ (1)
Fadıloğlu mahalle sakinleriyle buluştu
YEREL

FADILOĞLU MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
Ezo Gelin Yöresel Bebek Çalıştayı yapılacak
YEREL

EZO GELİN YÖRESEL BEBEK ÇALIŞTAYI YAPILACAK
TDP'den öğrencilere kimyayı sevdiren proje
YEREL

TDP'DEN ÖĞRENCİLERE KİMYAYI SEVDİREN PROJE
Oğuzeli'ne 90 milyon TL'lik arıtma tesisi
YEREL

OĞUZELİ'NE 90 MİLYON TL'LİK ARITMA TESİSİ
Güneydoğulu turizmciler GAP turlarını bekliyor
YEREL

GÜNEYDOĞULU TURİZMCİLER GAP TURLARINI BEKLİYOR
Yüzmede büyük başarı
YEREL

YÜZMEDE BÜYÜK BAŞARI
Otizmde farkındalık ve eğitim önemli
YEREL

OTİZMDE FARKINDALIK VE EĞİTİM ÖNEMLİ
GKV Liseleri YGS'de rekora koştu sırada LYS var
YEREL

GKV LİSELERİ YGS'DE REKORA KOŞTU SIRADA LYS VAR
GKV'li miniklerin mozaik sergisi büyük ilgi görüyor
YEREL

GKV'Lİ MİNİKLERİN MOZAİK SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gazeteci-Yazar Vahittin Bozgeyik 12.yılında dualarla anıldı
YEREL

GAZETECİ-YAZAR VAHİTTİN BOZGEYİK 12.YILINDA DUALARLA ANILDI
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK, GAZİANTEP'TE:
Gaziantep'te Ufka yolculuk 5. &quot;Kur'an-ı Kerim meal yarışması&quot;
YEREL

GAZİANTEP'TE UFKA YOLCULUK 5. "KUR'AN-I KERİM MEAL YARIŞMASI"
Artukbey ile tüm Türkiye'yi kahve kokusu saracak
YEREL

ARTUKBEY İLE TÜM TÜRKİYE'Yİ KAHVE KOKUSU SARACAK
Otistik çocuklara Ağız ve Diş sağlığı taraması
YEREL

OTİSTİK ÇOCUKLARA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TARAMASI