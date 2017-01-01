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Çalık ve Kahtalı'dan MGTC'ye ziyaret



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MALATYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC)'ni ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGTC Başkanı Kemal Deniz, basına verdikleri desteklerden dolayı Çalık ve Kahtalı'ya teşekkür etti. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, Malatya basınının tarafsız olduğunu kaydederek, basının önerilerini dikkate aldıklarını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, 15 Temmuz'da Türk basınının önemli bir duruş sergilediğini dile getirerek, bazı basın mensuplarının da vatana ihanet içerisinde olduğunu belirtti. 16 Nisan'daki referanduma da dikkat çeken Çalık, "Parlamenter sistem artık aksıyor, bunu geçmişte birçok siyasi lider dile getirdi. Biz de MHP ile bunu meclise taşıdık ve şimdi de referanduma doğru gidiyoruz. Allah nasip ederse 16 Nisan'dan sonra basın mensupları ve milletimiz ile birlikte yeni Türkiye'yi inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

(MT-SD-Y)



03.04.2017 18:32:21 TSI

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