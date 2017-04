YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Babadağ teleferik projesinin ihalesini yapıldı

Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) -Fethiye Güç Birliği şirketi tarafından yapılan Babadağ Teleferik Projesi'nin ihalesini yıllık 2 milyon 250 bin+KDV bedelinin üstüne yıllık cirodan yüzde 12,5 teklif vererek Kırtur LTD. ŞTİ. yatırımcı firma kazandı.



Yaklaşık 30 milyon dolar olan Teleferik İhalesi Projesi'nin ihalesi Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meğri salonunda gerçekleşti. Fethiye'nin 20 yıllık hayalini gerçekleştirmek için ihalede Kırtur LTD. ŞTİ. Ve Burkay İnşaat LTD. ŞTİ ile VALTER LTD. ŞİT ortaklığıyla iki firma teklifte bulundu. İhaleyi yıllık 2 milyon 250 bin+KDV bedelinin üstüne yıllık cirodan yüzde 12,5 teklif vererek Kırtur LTD. ŞTİ. yatırımcı firma kazandı.



Turizm Bakanlığında yatırımlardan ve işletmelerden sorumlu müsteşar yardımcılığı görevinde bulunmuş Kamu İhale Kurumunun ilk kurucu üyesi emekli bürokrat İsmail Köksal'ın başkanlık ettiği ihalede firmaların verdiği teklifler, ihale komisyonu tarafından değerlendirildi. İhalede FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin ve Genel Sekreter Yrd. Ezgi Kullukçu da ihalede gözlemci olarak yer aldı.



İki oturumda gerçekleşen ihale saat 10.00'da başladı. Komisyon Başkanı İsmail Köksal'ın başkanlık ettiği ihalede firmaların verdiği teklifler, ihale komisyonu tarafından değerlendirildi. İhalenin öğleden sonraki ikinci oturumu saat 15.00'da başladı. Fiyat tekliflerini kapalı zarf usulü veren iki firma daha sonra açık arttırma usulü fiyat teklifinde bulundu. Açık arttırma usulünde Kırtur LTD. ŞTİ. 2 milyon 250 bin+KDV bedelinin üstüne yıllık cirodan yüzde 3,1 teklifte bulunurken, Burkay İnşaat LTD. ŞTİ ile VALTER LTD. ŞİT 2 milyon 250 bin+KDV bedelinin üstüne yıllık cirodan yüzde 3,05 teklifte bulundu. Bunun üzerine ihaleye ara verilip iki firma tekliflerini tekrar kapalı zarf usulü komisyon başkanı İsmail Köksal'a sundu. Burkay İnşaat LTD. ŞTİ ile VALTER LTD. ŞİT 2 milyon 250 bin+KDV bedelinin üstüne yıllık cirodan yüzde 10,6 oranında teklifte bulunurken, Kırtur LTD. ŞTİ. 2 milyon 250 bin+KDV bedelinin üstüne yıllık cirodan yüzde 12,5 oranında teklifte bulunarak ihaleyi kazanan yatırımcı firma oldu.



Sevinç Çığlıkları Atıldı



İhaleyi odasından izleyen FTSO Başkanı Akif Arıcan ve Oda yönetimi, ihale sonucunda sevinç çığlıkları attı.



İhale sonrası gazetecilere açıklama yapan FTSO Başkanı Akif Arıcan, 20 yıldan bu yana konuşulan ve hiçbir yol alınamayan Babadağ Teleferik Projesi'nde sona gelindiğine işaret etti.



Arıcan: "Bugün ülkenin içinde bulunduğu bu ortamda gelip böyle bir projenin ihalesine girmeleri Fethiye için, bizler için gurur verici. Demek ki ülkemizin geleceği için hep beraber güveniyoruz. Bu güven duygusu içerisinde Fethiye Babadağ teleferik projemize katılan Murat Beye ve Kenan Beye çok teşekkür ederim. Bu proje Dünyaya açılan bir pencere olduğunu her defasında söyledim inşallah önümüzdeki günlerde projenin inşaatına başlayıp bitiririz. Bu projeyle hedefimiz daha birçok projelerin hayata geçmesini sağlamak. Teleferik projesinin 2017 sonu ya da 2018 başında bittiğinde her beraber Babadağ'a çıkarak kutlarız. Hedefimizde daha birçok hayal ve proje var. Onlarında en kısa sürede ihalesinin yapılıp bölgemize kazandırılmasını temenni ederim. Bunu hep beraber başardık. Bu projeyi bölgemize kazandırmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Bu uzun soluklu bir çalışmaydı ama her yolun bir sonu olduğu gibi bu projenin de sonuna geldik. Allah yatırıcımızın yardımcısı olsun" diye konuştu.



İhaleyi kazanan Kırtur şirketleri Genel Müdürü Kenan Kıran, ihale sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada; "Katılımı için Murat Bey'e teşekkür ederiz. İki firma yarıştı ve Fethiye ve Oda'nın da katma değerini yukarıya çıkarmış olduk. İhale sonunda bizde Fethiyeli olduk."

03.04.2017 18:35:20 TSI

