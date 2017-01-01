03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Babadağ teleferik projesinin ihalesini yapıldı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:27
Babadağ teleferik projesinin ihalesini yapıldı
Babadağ teleferik projesinin ihalesini yapıldı

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) -Fethiye Güç Birliği şirketi tarafından yapılan Babadağ Teleferik Projesi'nin ihalesini yıllık 2 milyon 250 bin+KDV bedelinin üstüne yıllık cirodan yüzde 12,5 teklif vererek Kırtur LTD. ŞTİ. yatırımcı firma kazandı.

Yaklaşık 30 milyon dolar olan Teleferik İhalesi Projesi'nin ihalesi Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meğri salonunda gerçekleşti. Fethiye'nin 20 yıllık hayalini gerçekleştirmek için ihalede Kırtur LTD. ŞTİ. Ve Burkay İnşaat LTD. ŞTİ ile VALTER LTD. ŞİT ortaklığıyla iki firma teklifte bulundu. İhaleyi yıllık 2 milyon 250 bin+KDV bedelinin üstüne yıllık cirodan yüzde 12,5 teklif vererek Kırtur LTD. ŞTİ. yatırımcı firma kazandı.

Turizm Bakanlığında yatırımlardan ve işletmelerden sorumlu müsteşar yardımcılığı görevinde bulunmuş Kamu İhale Kurumunun ilk kurucu üyesi emekli bürokrat İsmail Köksal'ın başkanlık ettiği ihalede firmaların verdiği teklifler, ihale komisyonu tarafından değerlendirildi. İhalede FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin ve Genel Sekreter Yrd. Ezgi Kullukçu da ihalede gözlemci olarak yer aldı.

İki oturumda gerçekleşen ihale saat 10.00'da başladı. Komisyon Başkanı İsmail Köksal'ın başkanlık ettiği ihalede firmaların verdiği teklifler, ihale komisyonu tarafından değerlendirildi. İhalenin öğleden sonraki ikinci oturumu saat 15.00'da başladı. Fiyat tekliflerini kapalı zarf usulü veren iki firma daha sonra açık arttırma usulü fiyat teklifinde bulundu. Açık arttırma usulünde Kırtur LTD. ŞTİ. 2 milyon 250 bin+KDV bedelinin üstüne yıllık cirodan yüzde 3,1 teklifte bulunurken, Burkay İnşaat LTD. ŞTİ ile VALTER LTD. ŞİT 2 milyon 250 bin+KDV bedelinin üstüne yıllık cirodan yüzde 3,05 teklifte bulundu. Bunun üzerine ihaleye ara verilip iki firma tekliflerini tekrar kapalı zarf usulü komisyon başkanı İsmail Köksal'a sundu. Burkay İnşaat LTD. ŞTİ ile VALTER LTD. ŞİT 2 milyon 250 bin+KDV bedelinin üstüne yıllık cirodan yüzde 10,6 oranında teklifte bulunurken, Kırtur LTD. ŞTİ. 2 milyon 250 bin+KDV bedelinin üstüne yıllık cirodan yüzde 12,5 oranında teklifte bulunarak ihaleyi kazanan yatırımcı firma oldu.

Sevinç Çığlıkları Atıldı

İhaleyi odasından izleyen FTSO Başkanı Akif Arıcan ve Oda yönetimi, ihale sonucunda sevinç çığlıkları attı.

İhale sonrası gazetecilere açıklama yapan FTSO Başkanı Akif Arıcan, 20 yıldan bu yana konuşulan ve hiçbir yol alınamayan Babadağ Teleferik Projesi'nde sona gelindiğine işaret etti.

Arıcan: "Bugün ülkenin içinde bulunduğu bu ortamda gelip böyle bir projenin ihalesine girmeleri Fethiye için, bizler için gurur verici. Demek ki ülkemizin geleceği için hep beraber güveniyoruz. Bu güven duygusu içerisinde Fethiye Babadağ teleferik projemize katılan Murat Beye ve Kenan Beye çok teşekkür ederim. Bu proje Dünyaya açılan bir pencere olduğunu her defasında söyledim inşallah önümüzdeki günlerde projenin inşaatına başlayıp bitiririz. Bu projeyle hedefimiz daha birçok projelerin hayata geçmesini sağlamak. Teleferik projesinin 2017 sonu ya da 2018 başında bittiğinde her beraber Babadağ'a çıkarak kutlarız. Hedefimizde daha birçok hayal ve proje var. Onlarında en kısa sürede ihalesinin yapılıp bölgemize kazandırılmasını temenni ederim. Bunu hep beraber başardık. Bu projeyi bölgemize kazandırmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Bu uzun soluklu bir çalışmaydı ama her yolun bir sonu olduğu gibi bu projenin de sonuna geldik. Allah yatırıcımızın yardımcısı olsun" diye konuştu.

İhaleyi kazanan Kırtur şirketleri Genel Müdürü Kenan Kıran, ihale sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada; "Katılımı için Murat Bey'e teşekkür ederiz. İki firma yarıştı ve Fethiye ve Oda'nın da katma değerini yukarıya çıkarmış olduk. İhale sonunda bizde Fethiyeli olduk."
(MY-MB-Y)

03.04.2017 18:35:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik:
YEREL

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ÇEVİK:
Uluslararası Egeli Yörük Türkmen Şenliği 14 Mayıs'ta yapılacak
YEREL

ULUSLARARASI EGELİ YÖRÜK TÜRKMEN ŞENLİĞİ 14 MAYIS'TA YAPILACAK
Bodrum'da trafik kazası 1 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI 1 YARALI
Muğla’da turist tekneleri sezona hazır
YEREL

MUĞLA’DA TURİST TEKNELERİ SEZONA HAZIR
Anaokulu öğrencileri kütüphane ile tanıştı
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ KÜTÜPHANE İLE TANIŞTI
Bodrum'da tarım arazisinde yangın
YEREL

BODRUM'DA TARIM ARAZİSİNDE YANGIN
Bodrum'da engel yok, şenlik var
YEREL

BODRUM'DA ENGEL YOK, ŞENLİK VAR
Tanıtım TIR'ı Marmara yollarında
YEREL

TANITIM TIR'I MARMARA YOLLARINDA
Ukrayna'dan Bodrum'a haftada 10 uçuş planlandı
YEREL

UKRAYNA'DAN BODRUM'A HAFTADA 10 UÇUŞ PLANLANDI
uikast silahını aracın motoruna sakladılar
YEREL

UİKAST SİLAHINI ARACIN MOTORUNA SAKLADILAR
Fethiye'de &quot;Otizm Farkındalık Günü&quot; Etkinliği
YEREL

FETHİYE'DE "OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ" ETKİNLİĞİ
Deklanşöre engelliler için basacaklar
YEREL

DEKLANŞÖRE ENGELLİLER İÇİN BASACAKLAR
Jandarma motorize ekipleri eğitimlerini tamamladı
YEREL

JANDARMA MOTORİZE EKİPLERİ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI
Tes-İş Sendikasından fark ücreti zaferi
YEREL

TES-İŞ SENDİKASINDAN FARK ÜCRETİ ZAFERİ
Turizm jandarmasına ileri sürüş eğitimi
YEREL

TURİZM JANDARMASINA İLERİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ
Muğla'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
DOKTOB turizm projelerini Başbakan Yıldırım'a aktardı
YEREL

DOKTOB TURİZM PROJELERİNİ BAŞBAKAN YILDIRIM'A AKTARDI
Ortaca'da otizm farkındalığı etkinliği
YEREL

ORTACA'DA OTİZM FARKINDALIĞI ETKİNLİĞİ
Ziraat Odaları'ndan Başkan Gürün'e Ziyaret
YEREL

ZİRAAT ODALARI'NDAN BAŞKAN GÜRÜN'E ZİYARET
Milas'ta yunuslardan özel bireylere özel gösteri
YEREL

MİLAS'TA YUNUSLARDAN ÖZEL BİREYLERE ÖZEL GÖSTERİ
Veterinerden sokak kedilerine sıcak yuva
YEREL

VETERİNERDEN SOKAK KEDİLERİNE SICAK YUVA
Marmaris MHP'de Kalemci güven tazeledi
YEREL

MARMARİS MHP'DE KALEMCİ GÜVEN TAZELEDİ
9. Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı
YEREL

9. CAMPUS CUP YELKENLİ YARIŞLARI TAMAMLANDI
Türkiye Oturarak Voleybol 1. Ligi
YEREL

TÜRKİYE OTURARAK VOLEYBOL 1. LİGİ