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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Anaokulu öğrencileri kütüphane ile tanıştı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:28
Anaokulu öğrencileri kütüphane ile tanıştı
Anaokulu öğrencileri kütüphane ile tanıştı

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Mod Anaokulu öğrencileri Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Bodrum Halk Kütüphanesini ziyaret etti.
Yenilikçi eğitim sistemi ile Bodrum'da kısa zamanda büyük başarı yakalayan Mod Internatıonal School'un Anaokulu öğrencileri Kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında Bodrum Halk Kütüphanesine ziyaret gerçekleştirdi. İlk defa Kütüphane ile tanışan öğrenciler, raflardaki kitapları incelerken hem eğlendiler hem de kütüphanede uyulması gereken kurallar hakkında bilgi edindiler. Bilgi sahibi olmanın, kitaplara nasıl davranılması gerektiğinin, arkadaşlarıyla birlikte aynı anı paylaşıp ve tecrübe sahibi olmanın tadını çıkaran minik öğrenciler neşeli saatler geçirdi.
(EA-MB-Y)

03.04.2017 18:35:55 TSI
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