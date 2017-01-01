Başkan Yaman'ın seçim çalışmaları
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 16 Nisan günü yapılacak referandum çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Yaman, beldede AK Parti belde teşkilatı ile katıldığı referandum çalışmaları sırasında bir ailenin ikramını çayı geri çevirmeyerek aile bireyleriyle birlikte çay içerek sohbet etti. İkram sonrası aile teşekkür eden Başkan Yaman, "Bayırköy Beldemizde bizleri evlerinde akşam çayında Haşim Üçler amcamıza ve kıymetli eşine güzel sohbetleriyle bizleri en güzel şekilde ağırladılar" dedi.
(CKT-MET-Y)
03.04.2017 18:37:08 TSI
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