UKTE-DER'den Vezirhan beldesine ziyaret
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Uluslararası Gençliği Topluma Kazandırma ve Eğitim Derneği UKTE-DER Bilecik'in Vezirhan beldesine ziyaret düzenledi.
Dernek Başkanı Handan Yenigun ve üyeler, Bilecik gezileri kapsamında Vezirhan beldesinde bulunan tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı gezdiler. Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'un da eşlik ettiği grup, yetkililerden tarihi kervansaray hakkında bilgi aldı. Beldenin ve ilin tarihi yerlerine geziler düzenleyen tur şirketi görevlilerine teşekkür eden Başkan Duymuş, "Bugün beldemizde Uluslararası Gençliği Topluma Kazandırma ve Eğitim Derneği Başkanı ve üyeleri konut ettik. Kendilerine beldemizin tarihi mekanı olan kervansarayı gezdirdik. Ardından yemek yiyerek konuklarımızla sohbet ettik. Hepsi beldemizden memnun kaldığını söylediler. Bizler de mutlu olduk" dedi.
(CKT-MET-Y)
03.04.2017 18:38:40 TSI
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