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Orhangazi'ye dev kültür merkezi



(Fotoğraflı)



Musa Öztürk

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesinde yapılacak kültür merkezinin temeli atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kültür merkezi ve meydan projesi için 11.5 milyon TL'lik kamulaştırma yaptıklarını açıkladı. 16 bin metrekare alana oturtulan kültür merkezinde sinema salonlarından tören alanına, çok amaçlı salonlardan kütüphanelere, kafeteryalardan toplantı salonlarına kadar birçok faaliyetin gerçekleştirilebileceği fonksiyonel düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Başkan Altepe, "Burası ilave meydan yatırımlarıyla birlikte 30 milyon TL'ye mal olacak ve 26 bin metrekare alana yayılmış olacak. Kamulaştırmalarla birlikte sadece kültür merkezimiz için yapılan yatırım 19 milyon TL'yi bulacak. Orhangazi için ne yapsak azdır. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Altepe, konuşmasında Orhangazi'nin Büyüksehir'le birlikte her geçen gün güçlendiğini söyledi. İlçe belediyesi bütçesiyle 100 yılda gerçekleştirilemeyecek işlerin Büyüksehir'le birlikte 3 yılda Orhangazi'ye kazandırıldığını vurgulayan Başkan Altepe, ekonomiden kırsala belediye hizmetlerinden turizme kadar onlarca alanda yüzlerce hizmetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda ilçe halkıyla buluşturulduğunu kaydetti. Bugüne kadar sadece alt yapı için 83 milyon TL'lik harcama yaptıklarını, yine alt yapıda 25 milyon TL tutarında devam işlerin olduğunu ve arıtma tesisleri için 45 milyon TL'lik ödeme yapıldığını hatırlatan Başkan Altepe, 1.5 yıl sonra sadece alt yapı için 153 milyon TL'lik yatırım yapmış olacaklarını vurguladı. Orhangazi'de gerek şehir merkezi gerekse köy yolları için 24 milyon TL harcandığını, hizmetlerin daha fazla verilebilmesi için yapılan kamulaştırma bedelinin 15 milyon TL'yi bulduğunu ifade eden Başkan Altepe, "Bunlar küçük çapta belediyelerin yapacağı işler değil. Ancak Büyükşehir'in desteğiyle olacak işler" diye konuştu. Büyükşehir olarak Orhangazi'de sürdürülen tarihi ve kültürel miras çalışmaları için 11 milyon TL harcadıklarını söyleyen Başkan Altepe, "Burada tamamlanan ve devam eden, işlemi başlatılan projelerin genel toplamı 223 milyon TL'yi buldu. Orhangazi 100 yıl geçse bu yatırımı yapamaz. Bunun yarısının faizini bile ödeyemez. Bu ancak Büyükşehir'in gücüyle olabiliyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın ise Orhangazi'ye kazandırılan hizmet nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti. Yıllardan beri konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen yatırımların Büyükşehir eliyle hizmete alındığını kaydeden Aydın, "Ne zaman bir program yapsak, ağırlama konusunda sıkıntı çekiyorduk. Bundan sonra böyle bir sıkıntımız olmayacak. Her türlü kültürel faaliyetlerimiz, STK toplantıları ve halk buluşmalarımız inşallah bu merkezde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



03.04.2017 18:39:51 TSI

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