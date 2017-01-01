03 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Mart ayında ihracatta Sakarya'dan yüzde 214'lük artış

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:33
Mart ayında ihracatta Sakarya'dan yüzde 214'lük artış
Mart ayında ihracatta Sakarya'dan yüzde 214'lük artış
- Sakarya ihracata imza atmaya devam ediyor

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Mart ayı Türkiye ihracat rakamları açıklandı. Sakarya mart ayı ihracatı ise 491 milyon 812 bin dolarla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 214, geçen aya göre de yüzde 23,8 olarak gerçekleşti.
Buna göre, Martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, Martta 2 milyar 712 milyon 809 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi. Sakarya ise Mart ayı ihracatında 491 milyon 812 bin dolarla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 214, geçen aya göre de yüzde 23,8 olarak gerçekleşti.
Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ihracat oranlarındaki yükselişin iş dünyası ve ülke ekonomisi adına memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, "Sakaryamız Türk ekonomisinde lokomotif olmaya ve 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Biz iş dünyası olarak dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimlerle birlikte güncellenebilen bir üretim anlayışı ile ilimiz ve ülkemizin geleceği için sağlam adımlarla ilerliyoruz. Sakarya 26 sektörde yaklaşık 492 milyonluk bir ihracatla 7. sıradaki yerini mart ayında da korudu. Otomotiv sektörü, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamülleri, kimyevi maddeler ve mamülleri, iklimlendirme sanayi Sakarya ihracatında öne çıkan sektörlerimiz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi hedefimiz ülke ekonomisinde ve ihracatında ilk 5'te yer almak. Yaşanan gelişmeler ve ihracattaki artışlar daha ileri seviyelere ulaşacağımızın bir işaretidir. Geçen yılla kıyaslandığında büyük bir gelişim seyreden ihracatımız bunu ispatlamaktadır. Ülke ekonomisi olarak güçlü olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. İstikrarı korumak ve 2017 yılı itibariyle yakaladığımız yükseliş trendini kaybetmeden üretmeye devam etmeliyiz. İhracatımızdaki artışlar ülkemiz ekonomisinin geleceği adına memnun ediyor. Biz iş dünyası temsilcileri olarak güvenilir bir ekonominin izinde ilerliyoruz. Bu başarıda emeği geçen iş dünyamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(BCT-İÇ)

03.04.2017 18:40:59 TSI
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