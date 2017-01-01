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SASKİ Sapanca Gölünü 24 saat izliyor



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), paydaş kurumlarla birlikte Sapanca Gölünün korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SASKİ, Sapanca Gölünün korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sapanca Gölü, şehrimizin ve bölgenin en önemli içmesuyu kaynağı. Kurum olarak gölün korunması amacıyla yaptığımız birçok yatırımın yanında denetimlerimiz de aralıksız sürdürülmektedir. Gölü 24 saat izliyoruz. SASKİ olarak, Sapanca Gölü ve çevresinde kaçak yapılaşma, gölün kirletilmesi ve kaçak avcılık konusunda kesinlikle taviz verilmemektedir. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile hafta sonu gerçekleştirdiğimiz tarama faaliyetlerinde Sapanca Gölünden 700 metrenin üzerinde ağ ve 70'in üzerinde kasnak çıkartıldı. Sapanca Gölü'nün ekolojik olarak korunması, gelecek nesillere bırakılması adına paydaş kurumlarla birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Ancak vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Bu doğa harikası ve şehrimizin en önemli içmesuyu kaynağı olan gölümüzün ve içerisindeki canlıların korunması noktasında vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" denildi.

(BCT-İÇ)



03.04.2017 18:41:51 TSI

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