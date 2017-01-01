03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SASKİ Sapanca Gölünü 24 saat izliyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:34
SASKİ Sapanca Gölünü 24 saat izliyor
SASKİ Sapanca Gölünü 24 saat izliyor

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), paydaş kurumlarla birlikte Sapanca Gölünün korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
SASKİ, Sapanca Gölünün korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sapanca Gölü, şehrimizin ve bölgenin en önemli içmesuyu kaynağı. Kurum olarak gölün korunması amacıyla yaptığımız birçok yatırımın yanında denetimlerimiz de aralıksız sürdürülmektedir. Gölü 24 saat izliyoruz. SASKİ olarak, Sapanca Gölü ve çevresinde kaçak yapılaşma, gölün kirletilmesi ve kaçak avcılık konusunda kesinlikle taviz verilmemektedir. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile hafta sonu gerçekleştirdiğimiz tarama faaliyetlerinde Sapanca Gölünden 700 metrenin üzerinde ağ ve 70'in üzerinde kasnak çıkartıldı. Sapanca Gölü'nün ekolojik olarak korunması, gelecek nesillere bırakılması adına paydaş kurumlarla birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Ancak vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Bu doğa harikası ve şehrimizin en önemli içmesuyu kaynağı olan gölümüzün ve içerisindeki canlıların korunması noktasında vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" denildi.
(BCT-İÇ)

03.04.2017 18:41:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Tartıştığı kocasını bıçakladı
YEREL

TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLADI
Serdivan Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Adaptto Girişim Atölyesinde iş başvuruları alınmaya başlandı
YEREL

ADAPTTO GİRİŞİM ATÖLYESİNDE İŞ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI
Mart ayında ihracatta Sakarya'dan yüzde 214'lük artış
YEREL

MART AYINDA İHRACATTA SAKARYA'DAN YÜZDE 214'LÜK ARTIŞ
Akçay Barajı'nda sona doğru
YEREL

AKÇAY BARAJI'NDA SONA DOĞRU

Adatıp Hastanesinden, Sakarya Otizmle Yaşam Derneğine ziyaret
YEREL

ADATIP HASTANESİNDEN, SAKARYA OTİZMLE YAŞAM DERNEĞİNE ZİYARET
Sakaryalı gaziler adaletin tecellisini bekliyor
YEREL

SAKARYALI GAZİLER ADALETİN TECELLİSİNİ BEKLİYOR

SASKİ'de Masa Tenisi turnuvası
YEREL

SASKİ'DE MASA TENİSİ TURNUVASI
AK Parti Milletvekili İsen: &quot;15 Temmuz'da ki irade 16 Nisan'da 'Evet' diyecek&quot;
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İSEN: "15 TEMMUZ'DA Kİ İRADE 16 NİSAN'DA 'EVET' DİYECEK"
Akyazı Belediyesi Zabıta ekipleri dilencilere fırsat vermiyor
YEREL

AKYAZI BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ DİLENCİLERE FIRSAT VERMİYOR
Prof. Dr. Akşit İlahiyat Fakültesinde konferans verecek
YEREL

PROF. DR. AKŞİT İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE KONFERANS VERECEK
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA

'Kanlı Nigar' adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü
YEREL

'KANLI NİGAR' ADLI TİYATRO OYUNU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Mart ayı ihracat rakamları
YEREL

MART AYI İHRACAT RAKAMLARI
Sakarya'da darbe girişimine ilişkin dava başladı
YEREL

SAKARYA'DA DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA BAŞLADI
Sakarya'da kültür-sanat etkinlikleri
YEREL

SAKARYA'DA KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
Akyazı'da iki grup arasında kavga çıktı: 2 gözaltı
YEREL

AKYAZI'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI: 2 GÖZALTI
Türk Halk Müziği Konseri SAÜ'de düzenlenecek
YEREL

TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ SAÜ'DE DÜZENLENECEK
Adil Öksüz'ün yargılanmasına yarın başlanacak
YEREL

ADİL ÖKSÜZ'ÜN YARGILANMASINA YARIN BAŞLANACAK