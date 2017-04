YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük'te otizm farkındalık etkinliği

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezinin öncülüğünde Bozüyük Belediyesi ve Kent Konseyinin katkılarıyla 'Otizm' farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hal önünden protokol mensuplarının da katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne anaokulu öğrencileri ile birlikte Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de destek verdi. Cumhuriyet meydanında sona eren kortej yürüyüşünün ardından etkinlik, burada yapılan konuşmalar ve anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen gösterilerle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın ardından Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli tarafından 'Otizm' farkındalık etkinliğine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı protokol mensupları ve katılımcılar ile okullara teşekkür edildi.

Ardından Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Zeynep Münteha Akpınar tarafından günün önemine binayen konuşma yapıldı. Akpınar konuşmasında, "Bozüyük rehberlik ve araştırma merkezi, Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük Kent Konseyi olarak bu ay içinde Otizme dikkat çekmek, sosyal farkındalık oluşturmak, otizmin bilinebilirliğini arttırmak ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla otizm farkındalık programını tertip etmiş bulunmaktayız. Otizm, doğuştan gelişen, genetik altyapıya dayanan, karmaşık, nörolojik-biyolojik tabanlı bir gelişim bozukluğudur. Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyerek, bireyin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan otizm, genellikle 3 yaştan önce ortaya çıkarak, çocukların sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz etkiliyor. Dünya sağlık örgütü verilerine göre, bugün dünya genelinde, okul çağındaki her 68 çocuktan biri, otizm teşhisi alıyor. Otizm, erkek çocuklarda, kız çocuklara oranla 3-4 kat daha fazla görülüyor olup, her 54 erkek çocuktan biri, günümüzde otizm riski taşıyor.Otizmin kapısını açmak için ilk önemli adım, erken teşhis. Otizm, yaklaşık bir yaş civarında ilk belirtilerini gösteriyor. Erken teşhis, otizmli çocuğun gerekli eğitim ve tedavileri alarak hayata katılması için, ilk önemli adımdır" dedi.

Ardından anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Protokol mensupları tarafından öğrencilere pamuk şekeri dağıtılmasıyla etkinlik sona erdi.

Programa Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Garnizon Komutanı Bakım Binbaşı Alper Koç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, STK temsilcileri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

