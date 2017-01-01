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AFAD'a donanımlı yeni arama ve kurtarma aracı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:36
AFAD'a donanımlı yeni arama ve kurtarma aracı
AFAD'a donanımlı yeni arama ve kurtarma aracı

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü hafif tonajlı donanımlı yeni arama ve kurtarma aracına kavuştu.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri'nin müdahale kapasitesinin arttırılması amacıyla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca Muş AFAD Müdürlüğüne 1 adet hafif tonajlı arama kurtarma aracı tahsis edildi. Hafif tonajlı arama kurtarma aracının içinde 22 parçadan oluşan ekipman bulunuyor.
(EKİP-ŞAK-Y)

03.04.2017 18:43:10 TSI
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