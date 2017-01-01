03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AFAD'ın okullardaki afet bilinci eğitimleri devam ediyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:36
AFAD'ın okullardaki afet bilinci eğitimleri devam ediyor
AFAD'ın okullardaki afet bilinci eğitimleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, "Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında" tüm okullara yönelik afet bilinci eğitimleri devam ediyor.
AFAD ekipleri, "Afete Hazır Türkiye Projesi" kapsamında bu yıl 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Muş'ta üç aylık proje dahilinde tüm okullardaki eğitim programları devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilce İlkokulu ve Tekyol İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerine afet ve acil durumlara karşı hazırlamak amacıyla deprem, yangın ve tahliye konularını içeren 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi. Eğitimde, AFAD'ın tanıtımı, afet ve acil durumlar, afet ve acil durumların türleri, afetlerin insanlar ve ülkemize olan etkileri, risklere karşı alınması gereken önlemler, ailelerin ve öğrencilerin afetler sırasında doğru davranış şekilleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Olası bir depremde hareket tarzı ve bina tahliyesinin nasıl yapılacağı anlatılmış ve tahliye tatbikatı ile eğitimler tamamlandı.
(EKİP-ŞAK-Y)

03.04.2017 18:43:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AFAD'a donanımlı yeni arama ve kurtarma aracı
YEREL

AFAD'A DONANIMLI YENİ ARAMA VE KURTARMA ARACI
Muş Valisi Yavuz:
YEREL

MUŞ VALİSİ YAVUZ:
6 bin lira maaşa rağmen çoban bulamıyorlar
YEREL

6 BİN LİRA MAAŞA RAĞMEN ÇOBAN BULAMIYORLAR
Vali Yavuz'dan yardıma muhtaç aileye destek talimatı
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN YARDIMA MUHTAÇ AİLEYE DESTEK TALİMATI
Bulanık'ta 'Halı Saha' turnuvası
YEREL

BULANIK'TA 'HALI SAHA' TURNUVASI
'Teyo Emmi'den kahkaha tufanı
YEREL

'TEYO EMMİ'DEN KAHKAHA TUFANI
Hasköylü öğrencilere şişme oyun parkı
YEREL

HASKÖYLÜ ÖĞRENCİLERE ŞİŞME OYUN PARKI
Baharın müjdeleyicisi Gülbahar bitkisi çıktı
YEREL

BAHARIN MÜJDELEYİCİSİ GÜLBAHAR BİTKİSİ ÇIKTI
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:
YEREL

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU:

Muş'ta kız öğrencilere otel konforunda pansiyon
YEREL

MUŞ'TA KIZ ÖĞRENCİLERE OTEL KONFORUNDA PANSİYON