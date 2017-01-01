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AFAD'ın okullardaki afet bilinci eğitimleri devam ediyor



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MUŞ (İHA) - Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, "Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında" tüm okullara yönelik afet bilinci eğitimleri devam ediyor.

AFAD ekipleri, "Afete Hazır Türkiye Projesi" kapsamında bu yıl 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Muş'ta üç aylık proje dahilinde tüm okullardaki eğitim programları devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilce İlkokulu ve Tekyol İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerine afet ve acil durumlara karşı hazırlamak amacıyla deprem, yangın ve tahliye konularını içeren 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi. Eğitimde, AFAD'ın tanıtımı, afet ve acil durumlar, afet ve acil durumların türleri, afetlerin insanlar ve ülkemize olan etkileri, risklere karşı alınması gereken önlemler, ailelerin ve öğrencilerin afetler sırasında doğru davranış şekilleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Olası bir depremde hareket tarzı ve bina tahliyesinin nasıl yapılacağı anlatılmış ve tahliye tatbikatı ile eğitimler tamamlandı.

(EKİP-ŞAK-Y)



03.04.2017 18:43:47 TSI

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