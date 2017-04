YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'de umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

Hakkari'de umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı



HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmelik hükümlerinde; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usullerle gerçek ve tüzel kişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yeri, zamanı, usul ve şartları, düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları, yetkili merciin yasaklama ve erteleme halleri, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile yasakları ve ceza hükümlerinin düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütlerinin halk oylaması sürecinin provoke ederek kaos oluşturmaya yönelik eylem arayışlarında olacakları, ülkemiz genelinde PKK/KCK, FETÖ/PYD terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilmek suretiyle toplu olarak yapılacak etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasında terör örgütleri ve marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif saldırıların yapılabileceği ve kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri, güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılabilecekleri değerlendirilmektedir. Yine 2003 yılından günümüze kadar özellikle terörist gruplar, terör örgütünce önem atfedilen her yıl '4 Nisan' gününde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde doğum günü bahanesiyle ülkemiz genelinde terör örgütü propagandasına dönüştürülen kitlesel eylemlerin şiddet içerikli ve kanunsuz bir şekilde gerçekleştiği, çıkan olaylarda telafisi mümkün olmayan olayların meydana geldiği bilinmektedir. İlimizde de böyle bir eylemin gerçekleşmesi durumunda halk oylaması takvimi de göz önünde bulundurulduğunda kamu düzeni ve güvenliğinin, başkalarının hak ve hürriyetlerinin ciddi tehlike altında olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle; ilimizde genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, anayasamızda kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda diğer illerden katılımlarla birlikte; ilimizin tamamında 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oylamasıyla ilgili propaganda etkinlikleri haricinde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde doğum günü bahanesiyle veya diğer terör örgütlerince müzahir şahıslar ile halkın huzurunu bozabilecek gruplar tarafından yapılabilecek her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, fidan dikme, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler 2 ile 20 Nisan 2017 tarihleri arasında valiliğimizin 02/04/2017 tarih ve 149 sayılı olurları ile yasaklanmıştır" denildi.

(FT-MSA-Y)



03.04.2017 18:45:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER