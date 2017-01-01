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Fatih Çiftci: "Kentsel dönüşüm ihalesi 15 Mayıs'ta yapılacak"



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Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van'ın Erciş ilçesinin özlemle beklediği ve şehrin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm projesi yapım işi ihalesinin 15 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Bakan Yardımcısı Çiftci, Erciş'te 1. etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Yıkımı gerçekleştirilen iş yerlerinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeniden yapılacak olması halkımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılacak yenileme çalışmaları, Erciş esnafına ve ilçenin ekonomisine olumlu katkı sunacaktır. Depremden sonra yaşanan sıkıntıların giderilmesine katkı sunacak projeyle birlikte yeni bir Erciş ortaya çıkacaktır. Erciş kentsel dönüşüm 1. etapta katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, AK Parti hükümetimize, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza ve emeği geçen herkese Erciş halkı adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

(NÇ-MSA-Y)



03.04.2017 18:47:12 TSI

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