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Adaptto Girişim Atölyesinde iş başvuruları alınmaya başlandı



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (Adaptto) bünyesinde faaliyet gösteren Girişim Atölyesi, 2017 yılı başvurularını almaya başladı.

Üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerden son 5 yıl içerisinde mezun olmuş kişilerin başvurduğu, Adaptto-Teknoloji Transfer Ofisi tarafından kendilerine tahsis edilen ofis alanında iş fikirlerini mentorlar eşliğinde verilen eğitimler ile geliştirdikleri bir ön kuluçka programı olan Girişim Atölyesinde kayıtlar başladı. Girişim Atölyesi, inovatif ve teknoloji tabanlı ticarileştirebilecek girişimleri mentorluk, eğitim, danışmanlık, fon desteği sağlama hizmetleriyle destekleyen bir ön kuluçka programıdır. Fon desteği sağlanan girişimler Adaptto Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinde şirketleştirilir ve iş fikrinin ticarileşmesi sağlanmaktadır. Girişim Atölyesi bir girişimcinin fikir aşamasından şirket aşamasına kadar geçen süreçte tüm ihtiyaçlarını bilir, eğitim ve desteklerini bu çerçevede olgunlaştırır. www.girisimatolyesi.net adresinden başvuru ve detaylı bilgiye ulaşılabilir.

(BCT-İÇ)



03.04.2017 18:49:25 TSI

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