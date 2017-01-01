Bodrum'da trafik kazası 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Konacık Mahallesi Baki Sokak üzerinde seyreden 48 BC 645 plakalı Enes Karadeli idaresindeki motosiklet, Mehmet Akalın idaresindeki minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Enes Karadeli motosikletinden düşerek yola savruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan kazazedenin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Yol ortasında yerde kalan Karadeli'nin başının altına destek koyan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza mahalline gelen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken kazaya karışan motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Polis kazayla ilgili inceleme yaptı.
(EA-MB-Y)
03.04.2017 19:36:10 TSI
NNNN