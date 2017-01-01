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Uluslararası Egeli Yörük Türkmen Şenliği 14 Mayıs'ta yapılacak



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Muğla Egeli Yörük Türkmen Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan 1. Uluslararası Egeli Yörük Türkmen Şenliğine kendisini davet etti.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete Muğla Egeli Yörük Türkmen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bozyer Mahallesi Muhtarı Halil Çakar, dernek yönetim kurulu üyeleri Gazeller Muhtarı Yücel Çiçek, Yerkesik Bağyaka Muhtarı Salih Aktaş, Kafaca Muhtarı Ömer Gülgün ve Hasan Kaya katıldı. Bodrum Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz ile Torba Muhtarı Suat Kaya ve Karaova Muhtarı Mehmet Diri de Muğlalı muhtarlara ziyaretlerinde eşlik etti.

Muğla Egeli Yörük Türkmen Derneği Başkanı ve Muhtar Halil Çakar ziyaretlerinde, bu yıl ilk kez 14 Mayıs 2017 tarihinde Muğla merkeze bağlı Yılanlı Yaylası'nda düzenlenecek olan 1. Uluslararası Egeli Yörük Türkmen Şenliğine Başkan Mehmet Kocadon'u davet etti. Şenlik hakkında da bilgiler vererek Bodrum Belediyesi olarak desteklerini esirgemeyen Başkan Kocadon'a teşekkür etti.

Ziyaretleri için dernek yönetimine teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise "Geleneklerimizi yaşatmak, öz kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmak için uğraş veren herkesin, Bodrum Belediye Başkanı olarak elimden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyorum. Bu yıl ilki düzenlenecek 1. Uluslararası Egeli Yörük Türkmen Şenliğinin Muğla'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Şenliğin organizasyonuyla ilgili fikir alışverişinde de bulunulan ziyaretin ardından Başkan Kocadon, misafirleriyle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

(EA-MB-Y)



03.04.2017 19:37:03 TSI

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